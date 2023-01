Pour son clip, le rappeur liégeois Bakari plonge dans l’aquarium d’Aqua Garden Center à Neupré

Une aventure qui sort des sentiers battus pour Pascal Klein, le patron du magasin, plus habitués aux aquariophiles qu’aux artistes. "C’est la société de production Studio Mimesis, celle qui a réalisé le dernier clip de Loïc Nottet, qui m’a contacté une première fois, pour fabriquer un aquarium vertical, spécialement pour le clip. Mais c’était clairement hors de prix car il faut des vitres ultra-renforcées. Ils ont été refroidis et ont prospecté une piscine avec vitre, après quoi je leur ai proposé un de mes aquariums. Ils sont venus en repérage et ont validé."

Le magasin dispose en effet deux bassins de grande taille, uniques dans la région, pour y accueillir les poissons. "Je leur ai mis à disposition le bassin de 5 mètres de long que j’ai vidé des poissons. Je leur ai dégagé aussi un local pour les loges."

Ainsi, le 7 décembre dernier, une équipe de tournage d’une quinzaine de personnes ainsi que Bakari lui-même et son manager ont débarqué dans le magasin pour y tourner une partie du clip de son dernier titre, "Sur ma vie", mis en ligne il y a quelques jours et qui monte déjà à plus de 100 000 vues. "Il était impossible de chauffer l’eau qui était donc seulement à 12 degrés. Bakari a dû porter sous ses vêtements une combinaison néoprène. Il fallait du courage… Comme il n’avait pas de ceinture de plomb, il flottait et c’est un collaborateur qui était chargé de le maintenir sous l’eau tandis que l’artiste devait aussi doubler les paroles du morceau. C’était assez technique et complexe comme tournage. Même si la séquence, dispersée dans tout le clip, ne dure qu’une trentaine de secondes, ça a pris toute la journée et nécessité des dizaines de prises. Quand j’ai découvert le clip, j’ai été surpris du résultat. C’est très pro, ça donne bien. Avec ma fille, fan du chanteur, on n’écoute plus que lui." Pascal Klein a en tout cas vécu un bon moment et le courant est bien passé avec l’artiste. "Il est vraiment super-sympa." Le résultat est à découvrir sur les plateformes de streaming. Le rappeur Bakari est considéré depuis 2020 comme l’étoile montante du rap belge avec déjà plusieurs EP sortis, tous salués par la critique.