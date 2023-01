La Commune de Neupré a annoncé souhaiter débloquer un budget pour réaliser une étude concernant l’implantation d’une infrastructure de hockey.

Difficultés d’organisation pour l’entraînement

Actuellement, et depuis la première saison, le club s’entraîne au hall omnisports de Rotheux.

Un accord avec le club de foot d’Engis a également été trouvé afin que le club puisse bénéficier des lieux. Il a pu trouver des accords avec d’autres terrains, mais ils ne sont disponibles qu’aux moments où les équipes des communes ne jouent pas dans leur infrastructure. "C’est compliqué. On a pas mal d’engouement, j’ai eu beaucoup de contact avec des personnes qui ont entendu parler de ce club mais qui sont refroidies par le fait que nous n’avons pas d’infrastructure propre, explique Vincent Collienne, président du club. Mais on se stabilise, on a trouvé beaucoup de lieux." Les entraînements se déroulent chaque semaine. Et malgré cette situation, le président du club souligne qu’il peut bénéficier du soutien de la Commune.

La Commune a la volonté

Pour le moment, ce nouveau terrain n’est qu’un projet dont la faisabilité penche vers le bon sens, mais rien n’est encore abouti. "On est volontaires, rien ne devrait rendre ce projet infaisable. Mais nous n’avons pas encore de concret en termes de timing ou de localisation." Pour le moment, des études doivent être menées sur le terrain. "Elles vont être réalisées pour pouvoir analyser les surfaces dont on a besoin et peser le pour et le contre, il faudra aussi rechercher les emplacements dont nous pourrions bénéficier sur la commune et qui pourraient être compatibles avec cette installation", explique Charles-André Verschuren, échevin des Sports et des Finances. La Commune de Neupré n’a pas encore eu le temps de se pencher sur le projet, étant donné qu’il vient d’être annoncé. Il faudra encore attendre quelques mois avant que les rapports ne soient réalisés et que des décisions concrètes soient prises.