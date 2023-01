Une première carte exhaustive des balades à pied et à vélo

C’est l’ASBL Mémoire de Neupré qui porte le projet et qui a reçu les 5 000 € de subsides mais elle a été épaulée dans la réalisation par la Commune de Neupré, l’ADL (Agence de développement local), le GREOVA ou encore le Groupe sentiers, réunissant des bénévoles. "Il existait déjà quelques cartes des promenades mais sommaires et bricolées. Ici, les fonds de cartes sont exacts, tout comme les dénivelés, les distances…", détaille le président de Mémoire de Neupré, Édouard David.

Ce nouvel outil en faveur des déplacements doux reprend l’inventaire complet des cheminements pédestres et cyclables de tout genre: accessibles au PMR et aux poussettes, chemins et sentiers aménagés, de randonnée, sportifs, pistes et chemins cyclables en site propre, chemins VTC et VTT, routes conseillées aux cyclistes et parking vélo existants et en projet. "On peut ainsi suivre un itinéraire mais aussi créer le sien." Cette carte met en valeur l’important travail d’inventaire des chemins et sentiers initiés depuis plusieurs années par la Commune mais aussi le "Groupe sentiers" et le PCDR (Plan communal de développement rural). La carte est disponible à la demande et gratuitement à la bibliothèque communale de Plainevaux, auprès de l’ASBL Mémoire de Neupré et à l’ADL. Elle sera également téléchargeable sur le site internet et intégrée dans le "Welcome pack" que tous les nouveaux habitants reçoivent à leur inscription à la Commune. La carte pourrait bien "faire des petits", notamment, à terme, en intégrant les "points nœuds". "À Neupré, ce n’est pas encore développé mais ça va arriver", indique Édouard David.

Le projet ne se limite toutefois pas à cette carte. En écho, d’autres actions sont prévues dans le courant de l’année: achat de panneaux routiers didactiques pour l’apprentissage du code de la route dans les écoles, actions de sensibilisation à la sécurité routière autour des écoles, divers projets portés par le Conseil communal des enfants…