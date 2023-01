Macabre découverte à proximité de la Coccinelle à Plainevaux (Neupré) et à Ougrée (Seraing)

De nombreux combis de police et ambulances ont rapidement quadrillé la zone et fermé des rues pour intervenir. Un hélicoptère est également intervenu avant de repartir. Les zones de police voisines ont également été appelées en renfort.

C’est à proximité d’une villa de la rue du Martin (N638) et du restaurant de La Coccinelle, vers Esneux, qu’un drame s’est visiblement joué. Un homme a été découvert mort (il se serait suicidé), pendu à une barrière. Non loin de là, sa voiture a été retrouvée. À l’arrière de celle-ci se trouvait un enfant de 2 ans et demi, toujours vivant.

Par ailleurs, toujours ce vendredi, vers 12h, un deuxième corps sans vie, celui d’une adolescente de 14 ans, a été retrouvé à Ougrée (Seraing). Selon les premières informations, il s’agirait d’un homicide et les deux décès seraient liés.

D’après les éléments communiqués par le parquet de Liège, ces deux décès eux-mêmes seraient également liés à un dossier initié du côté de Bruxelles.

Il est apparu que l’adolescente et la petite fille étaient recherchées depuis ce jeudi. D’où la présence dans la région d’un hélicoptère et de nombreux policiers de zones voisines venus en renfort. A priori, toutes deux proviennent de Bruxelles. On ignore, à ce stade, s’il y a un lien entre elles.

Il n’y a, par contre, pas de lien de parenté avec l’homme retrouvé mort.

De plus amples informations devraient suivre à la suite des autopsies. L’enquête suit son cours dans cette nébuleuse affaire.