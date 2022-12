Une conversation inappropriée avec un ado de 14 ans

Un Neupréen de 34 ans était poursuivi pour plusieurs faits de mœurs. D’incitation à la débauche envers un jeune de 14 ans avec lequel il avait eu une conversation inappropriée par messages interposés, de détention et de diffusion d’images pédopornographiques, entre autres sur et via son GSM professionnel. Des faits qui se seraient produits entre août 2020 et février 2021 mais pour lesquels le trentenaire ne s’est pas expliqué devant le tribunal puisqu’il ne s’est pas présenté à l’audience de ce vendredi. Du coup, la substitut du procureur du roi n’a eu d’autre choix que de réclamer une peine de prison ferme, 2 ans en l’occurrence, et une amende de 4 000 €.