Le surplus des bibliothèques est vendu à mini-prix ce dimanche

C’est une bourse aux livres prisée qui se tient ce dimanche à la salle du Coude à Coude de Neuville (Neupré), une initiative de l’ASBL Mémoire de Neupré en collaboration avec les bibliothèques communales, le Coude à Coude et l’échevinat de la Culture. Il s’agit de la troisième édition et on pourra y dénicher des livres issus du surplus du stock des bibliothèques communales. "Notre ASBL et les bibliothèques reçoivent des livres en don, détaille Édouard David, président de Mémoire de Neupré. Lors du tri, certains de ce ceux-ci sont sélectionnés et rejoignent les collections de la bibliothèque ou le fonds d’histoire locale géré par Mémoire de Neupré. Les livres non sélectionnés sont stockés en vue de cette vente annuelle. " On trouvera ainsi des BD, des romans, des biographies, des essais, des documents, des albums jeunesse en bon état et vendu à petit prix, pour la plupart à 0,50 €. Pour faciliter la recherche, tout est classé par thèmes et types de livres… Le bénéfice de cette vente est entièrement réinvesti dans l’achat de nouvelles éditions pour la bibliothèque ou le fonds d’histoire locale. Et les livres non vendus ? Ils seront proposés gratuitement à des œuvres humanitaires.