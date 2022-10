Elia lance un vaste chantier depuis Neupré jusque Seraing dès le 7 novembre

En quoi consiste le projet ? Il est prévu de relier la future unité de production située à Seraing au réseau d’Elia via une liaison souterraine. L’énergie qui sera produite par cette nouvelle unité pourra ainsi être transportée sur le réseau à haute tension. La Région wallonne a approuvé le projet en délivrant, en juin de l’an dernier, le permis d’urbanisme.

Le chantier est prévu avec d’autres opérateurs ainsi que les autorités locales. Il démarrera dans un peu plus de dix jours, le lundi 7 novembre, depuis le poste de Rimière.

Le chantier ne devrait prendre fin que dans un peu plus d’un an, en février 2024. Les travaux seront réalisés en tranchées ouvertes. À certains endroits, Elia fera des forages dirigés: ses équipes foreront un tunnel et y placeront des gaines pour y faire passer les conducteurs électriques. Ce qu’Elia fera principalement pour passer sous les routes, sous les ronds-points ou encore dans des zones où il sera difficile de travailler par tranchée ouverte.

La première partie du chantier concernera donc directement Neupré, et la route du Condroz. Un plan de mobilité a été élaboré afin que la circulation des véhicules sur cette voirie très fréquentée ne soit pas perturbée, que l’accès aux commerces soit toujours possible pendant les travaux. Le plan de mobilité est prévu jusqu’à la fin de cette année.

Elia portera une attention particulière à la faune et à la flore dans les zones à préserver. Et cela, pour respecter les recommandations du permis ainsi que les études environnementales. Un écologue indépendant suivra d’ailleurs le chantier dans les zones dites sensibles.

Elia s’engage aussi à être à l’écoute des riverains. Une page web dédiée au chantier a été créée et les riverains peuvent aussi s’inscrire à une newsletter pour suivre l’actualité du chantier. Un toutes boîtes a été réalisé pour informer les riverains et des communications sont promises au fur et à mesure des travaux. Enfin, Elia sera disponible pour répondre à toutes les questions via mail (riverains@elia.be) ou au 0800/18.002.