« Art en Ciel » expose 60 artistes et artisans de Neupré et du Condroz

Ce week-end, l’exposition biennale « Art en Ciel » revient enfin après une mise entre parenthèses de deux ans, forcée par la pandémie. Cette fois, l’association organisatrice passe la main à la Commune et c’est Michel Lefèbvre, coordinateur culturel et lui-même artiste, qui est chargé de relancer l’événement. « Cette grande exposition collective, organisée tous les deux ans depuis 25 ans, émanait d’une association d’artistes locaux désireux de faire découvrir l’art neupréen et condrusien. Mais ils ont été arrêtés dans leur élan à cause du Covid et se sont essoufflés », explique-t-il.