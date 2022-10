Une solution provisoire pour la ligne express E20 saturée à Nandrin et Neupré: le bus de 7h est renforcé

Depuis la rentrée de septembre, victime de son succès, cette ligne s’est retrouvée saturée en heure de pointe, surtout le matin. Plusieurs navetteurs ont été laissés sur le carreau, à hauteur de Nandrin et Neupré, là où la capacité du bus était arrivée à son maximum. Les usagers et les Communes concernées avaient rapidement fait remonter leur mécontentement et demander des solutions, ce que le TEC avait promis d’apporter dès que possible. C’est chose faite, 15 jours plus tard.

Renfort depuis lundi

"Nous avons trouvé une solution temporaire avec notre sous-traitant, explique Isabelle Tasset, porte-parole du TEC. Un renfort a été mis en place depuis lundi par la Régie, via le dépôt de Robermont, ce qui n’a pas été simple au vu des difficultés techniques qu’il a fallu lever en termes de disponibilité du personnel et du matériel technique."

Un bus à 7h07, un bus renfort à 7h04

à 7hConcrètement, il s’agit de dédoubler la ligne à l’heure critique du matin, 7h, de Nandrin à Liège. Ce renfort est assuré par un autobus standard mis sur la ligne E20 le matin à l’arrêt "Saint-Séverin Petit Fraineux" (7h04) jusqu’au Monument Gramme (7h34). Le voyage ne va donc pas jusqu’aux Guillemins (terminus habituel) mais permet de s’arrêter à proximité de points de correspondance avec d’autres lignes vers le centre-ville. Pour rejoindre les Guillemins directement, l’usager peut prendre les bus 25, 48 et E20.

Nouvelle problématique

Lundi, le premier bus renfort avait déjà pris en charge environ 30 personnes. "Plus personne n’est laissé en plan le long de la route. On lisse la charge de la ligne à l’endroit critique." C’est la première année que le TEC fait face à un tel engouement pour cette ligne express. "Oui, c’est une nouvelle problématique, liée au succès de la ligne, et elle va sans doute s’amplifier. C’est pour ça que cette solution provisoire est limitée dans le temps, à quelques semaines maximum. L’objectif est de trouver très rapidement une solution structurelle avec un vrai dédoublement de la ligne le matin jusqu’aux Guillemins", poursuit la porte-parole.

Et si le problème se présente en amont, sur Tinlot, notamment ? Le TEC assure qu’un monitoring de toute la ligne est réalisé. "Si d’autres soucis remontent et se confirment, on lancera la même démarche." Quant à la saturation du bus pour le retour, aux heures de pointe de 17h, elle est prise aussi en compte par l’opérateur. "On ne l’oublie pas, on ne l’abandonne pas. Une réflexion est en cours."

Du côté de la Commune de Neupré, on se réjouit de la réponse temporaire trouvée même si on attend quelques ajustements d’ordre pratique. Et on reste attentif à la suite qui sera donnée au dossier. "Il est important que les deux bus affichent clairement leur destination car un arrive aux Guillemins, l’autre à Gramme. Lundi, certains enfants se sont retrouvés au mauvais terminus, regrette la bourgmestre, Virginie Defrang. Je salue le fait d’avoir trouvé une solution d’urgence rapidement mais il faut envisager un vrai dédoublement, définitif. On attend de pied ferme la suite et on se tient prêt à mettre la pression. Nous allons en tout cas taper sur le clou à la réunion bilan des lignes Express, ce 6 octobre. Il ne faut pas louper le coche sur ce dossier. Cette ligne est essentielle, une plus-value au regard du contexte: des travaux qui s’annoncent encore à Liège, le prix de l’essence toujours plus élevé, le prix plus avantageux de l’abonnement pour les jeunes, les deux futurs parkings d’écovoiturage à Neupré…"

Horaires et détails du bus renfort : https://www.letec.be/News/Detail/17008