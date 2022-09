Victime d’un cambriolage, le Neupréen a été traîné par une voiture sur plusieurs mètres

Le 13 juin dernier, Emmanuel, un toxicomane, s’est introduit dans une maison située à Neupré pour y commettre un vol. À l’intérieur, il est tombé nez à nez avec la fille du couple qui habite sur place. Selon la jeune femme, Emmanuel était armée d’un tournevis.

Le suspect dément cet élément. La jeune femme a eu la peur de sa vie et s’est sentie menacée. Pendant qu’elle se réfugiait dans la salle de bains de l’habitation, son père est arrivé sur place. Lorsqu’Emmanuel est monté dans son véhicule, le père de famille a tenté de le retenir. L’homme a été traîné par la voiture sur plusieurs mètres et a été sérieusement blessé. Emmanuel a été arrêté. Il a poursuivi sa détention préventive sous la surveillance d’un bracelet électronique.

Lors de sa comparution, la tension avec la victime était palpable. Il a avoué le vol, mais a contesté les menaces et l’effraction."J’étais sous cocaïne et alcool,a-t-il précisé.Je n’ai pas beaucoup de souvenirs."L’intéressé aurait été sevré de la drogue pendant 27 ans avant de faire une grosse rechute environ trois semaines avant les faits. Pour subvenir à ses besoins en drogue, il a vendu tout ce qu’il possédait."Mon client s’est retrouvé au fond du trou", a expliqué Me Franck Bosquin, l’avocat du prévenu. Le réquisitoire et les plaidoiries auront lieu à une audience ultérieure.