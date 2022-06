Une poissonnerie ouvre dans le Condroz

La poissonnerie de Neupré sera en quelque sorte un aboutissement de ce que les El Amrani faisaient déjà, réuni en un même endroit. Car les Guillemins étaient plutôt le point de vente traiteur et Juprelle le point de vente poissonnerie. Autre nouveauté à Neupré, la petite restauration qui y est proposée. "Le but c’est de venir, commander des huîtres, un plateau de fruit de mer, des ravioles, des pâtes et manger directement sur place. Si quelqu’un veut manger deux huîtres et quatre crevettes, il peut s’installer à table" , déclare Iliass. Sur la terrasse couverte et chauffée, une cinquantaine de places sont prévues pour accueillir les clients.

Des produits ultra-frais

Le "Comptoir des mers" se fournit à raison de trois fois par semaine au marché international de Rungis, près de Paris, plaque tournante des produits frais. "Notre poisson dans l’étalage n’a jamais plus de 2 jours" , soutient le gérant. On retrouvera donc dans le comptoir tant du homard breton que des langoustes ou des Saint-Jacques. "À la mer du Nord, on reçoit les moules de Zélande, les crevettes grises, parfois des soles mais 90% de notre marchandise vient de Rungis."

Une inauguration sur trois jours se tiendra ces jeudi, vendredi et samedi, "pour que tout le monde puisse venir", dit Iliass, qui tient à satisfaire sa clientèle. Une coupe de bulles et quelques amuse-bouches seront là pour accueillir les gens dans la convivialité. "Ce seront aussi les trois jours de test pour le petit restaurant", clôture-t-il.

Comptoir des mers, rue Bonry 152 à Rotheux (Neupré). Le magasin a une page Facebook «Comptoir des mers».