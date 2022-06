«Un permis pour acheter un poisson? Aberrant»

«Il y a urgence»

Demander un permis pour acheter un poisson rouge? Une aberration, selon Pascal Klein qui, comme d’autres gérants de magasin de poissons, a interpellé par courrier la ministre du Bien-être animal, Céline Tellier (Écolo). "Car il y a urgence. La mise en application, c’est dans 15 jours."

Concrètement, ce nouveau décret impose au magasin en question de demander au client qui souhaite acheter un poisson, un permis de détention qu’il faudra obtenir préalablement auprès de sa Commune. Celle-ci le délivrera après avoir vérifié que le candidat acquéreur n’est pas "fiché". Un permis qui aura une validité d’un mois. "Je comprends et encourage l’esprit du texte, mais en quoi les poissons sont également concernés.Tout notre secteur est inquiet, dépité et en colère."

«Le poisson n’est pas un animal de compagnie»

C’est d’abord le statut même d’animal de compagnie que Pascal Klein et ses pairs contestent. "Oui, une relation de reconnaissance peut se créer avec les poissons, mais il s’agit plutôt, pour la plupart des passionnés, d’agrémenter leur jardin ou leur intérieur d’une pièce d’eau au plus près des conditions de vie naturelle des poissons.Les échanges entre le propriétaire et son poisson sont limités contrairement aux chats ou chiens."

Il insiste aussi sur le fait qu’un achat de poisson n’est ni un achat impulsif ni un achat unique. "On ne se lance pas comme ça dans l’achat de poissons. Il faut d’abord acheter un aquarium, ou faire un étang, ce qui se prépare en amont, avec les conseils de professionnels. Je ne vais tout de même pas demander à mes clients de passer chaque mois à la Commune pour retirer ce permis." D’autant plus que les heures d’ouverture des administrations sont limitées et que les Communes ont le droit d’appliquer un tarif. "Pour quelques poissons, qui va effectuer ces démarches?"

Appliquer ce nouveau décret aux commerces de poissons, c’est leur mettre la tête sous l’eau. Et prendre le risque que les clients partent faire leurs achat dans les pays voisins ou en Flandre, là où aucun permis n’est requis. "Je m’attends à une perte d’au moins 50%. Et si je ne vends plus de poisson, je ne vends plus rien d’autres: nourriture, matériel… Je peux licencier une partie de mon personnel. On sort déjà de deux années de Covid compliquées. Il faut aussi faire face à un boom du coût de l’énergie et du transport…" Pascal Klein dénonce aussi la charge de travail administrative. "Nous devons tenir un registre qui détaille chaque vente de poisson. J’ai entre 1500et 2000 clients par mois, certains viennent pour un poisson à 2€. C’est tout simplement impossible!"

Aqua Garden Center et d’autres commerces similaires demandent que ce décret ne s’applique pas à leur secteur. "On interpelle tous azimuts: l’UCM, Sabine Laruelle… Nous comptons organiser des actions", assure Pascal Klein, qui se demande ce qu’il va faire le 1er juillet. "Comment vais-je demander un permis à mes clients? Comment cela va-t-il être perçu? Vais-je devoir être hors la loi?"

Seulement 40 individus fichés en Wallonie

Pour le patron, on a pris le problème à l’envers. La mise en place de cette mesure permet d’éviter que des animaux se retrouvent entre des mains malveillantes. "Mais sur toute la Wallonie, on ne compte que 40 individus fichés. Tout ce bazar pour une poignée de personnes…" C’est pourtant tout un secteur qui est menacé, assure le Neupréen. En Wallonie, on compte environ 30 commerces spécialisés dans la vente de poissons et 150 magasins au total si on compte les grandes enseignes.