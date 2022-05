Une plaque commémorative en hommage aux trois fusillés

Depuis peu, le monument aux morts de Plainevaux s’est doté d’une plaque commémorative en hommage à trois fusillés de la guerre 40-45, Félix Peetermans, Paul Huberty et André Deprez. "Il s’agit des seuls résistants fusillés de Neupré. D’autres, bien évidemment, ont connu la prison et les camps de concentration", explique Édouard David, de l’ASBL Mémoires de Neupré. Sur Neupré, ils étaient nombreux à avoir participé à des actions de résistances: transmission de renseignements à Londres, publication et distribution de la presse clandestine, sabotage, lutte contre les déportations juives… "Félix, Paul et André ont participé à la plupart de ces actions." Félix Peetermans fera notamment partie du groupe de 50 résistants à la chapelle de Strivay. Paul Huberty, de Plainevaux, fut chef du bureau SRA (Service de renseignement et d’action), installé à Liège. Il a entre autres fait parvenir des renseignements confidentiels à un studio clandestin qui les reproduisait sur microfilms acheminés ensuite vers l’Angleterre. Enfin, André Deprez, a intégré, dès 17ans, les brigades spéciales punitives et répressives de l’Armée belge des partisans. Il a participé à de nombreuses actions et s’est vu confier la conduite d’un groupe. Il a été arrêté lors d’une mission périlleuse à la gare de Renory-Kinkempois et fusillé en 1944. Il avait 19ans. "Leurs trois noms n’apparaissent nulle part, sauf sur des monuments dédiés à la résistance. Il n’en existait pas sur la commune. Au fil des années, leurs souvenirs s’estompent. Il était temps de graver leur nom dans la pierre de ce monument afin qu’à chaque passage devant, une pensée leur soit adressée" , conclut Édouard David.