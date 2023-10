L’immobilier revit enfin dans les zones inondées près de la Vesdre et de l’Ourthe

Heureusement, aujourd’hui, tout semble aller mieux et le marché immobilier dans ces régions reprend enfin des couleurs. “Les gens ont mis plus de temps à racheter dans ces régions, mais des ventes et achats classiques ont à nouveau lieu depuis avril ou mai de cette année. L’inquiétude est parfois encore un peu présente mais à moindre mesure”, poursuit Christian Bovy.

Au niveau des terrains, le phénomène est quelque peu différent. “Les permis de bâtir en zones inondables sont parfois refusés ou les contraintes sont très importantes. C’est peut-être là que les conséquences des inondations seront les plus visibles.”

Si le marché se porte mieux dans les zones sinistrées, on constate tout de même la présence de nombreux panneaux “à vendre” sur les maisons lorsque l’on se balade dans les rues de Chênée, Chaudfontaine ou Vaux-sous-Chèvremont. Pour le notaire, l’explication semble assez simple : “Beaucoup de personnes ont encaissé les indemnités liées aux inondations et n’ont pas rénové. Certains ont fait ou tentent de faire de bonnes affaires de cette manière. Il faut donc voir dans quel état sont les immeubles à vendre. Dans la vallée de la Vesdre, les gens sont peut-être aussi un peu plus réfractaires que dans la vallée de l’Ourthe.”

Un bon investissement ?

Finalement, acheter un bien touché par les inondations à un prix raisonnable, est-ce un bon investissement ? “Personnellement, je ne vois pas où est le problème. Mon étude notariale est située au bord de l’eau et ce n’est pas un frein, au contraire. Ce que l’on a vécu relève de l’exceptionnel. Les endroits à proximité d’un cours d’eau restent tout de même assez recherchés. Donc oui, cela reste un bon investissement. Je suis optimiste et confiant pour la suite.”