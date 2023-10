Le tram fait sa première sortie sous les applaudissements des Liégeois (vidéos)

Des riverains, des curieux, des passionnés, des politiques et des ouvriers, la foule n’attendait qu’une chose : apercevoir ce qui relevait plus du mirage que de la réalité… jusqu’à cette matinée.

Les Liégeois sont venus en nombre pour assister à la première sortie du tram. ©MICHEL TONNEAU

11 heures tapantes, le tram apparaît, sous les caméras et les applaudissements de certains enthousiastes, qui le trouvent “magnifique”. Tellement enthousiastes que les chefs de chantier ont dû, à plusieurs reprises, ramener un peu d’ordre et empêcher les plus impatients de marcher sur les rails. Il faut dire que le bolide, aux sièges encore emballés et au look flambant neuf, s’est longtemps fait attendre… “mais ça en valait la peine”, s’enchante Evelyne, habitante de la rue du Moulin, à deux pas du dépôt de Bressoux.

Le TEC liégeois procède aux premiers essais d'une rame du tram liégeois. ©MICHEL TONNEAU

”Les aménagements commencent à prendre forme et ça rend très bien”, se réjouit Evelyne. “Après autant de mois de travaux, on voit enfin le bout et on a hâte”, conclut-elle.

Des tests sur plusieurs mois

En ce jour qualifié “d’historique” par bon nombre de Liégeois, le tram a réussi le test de parcourir, à du 5 kilomètres/heure, la distance Bressoux-Coronmeuse, aller et retour.

Un premier essai concluant qui redonne espoir à la population, fortement affectée par les travaux et les retards du chantier. “Le voir entrer dans la vie des Liégeois rend son existence particulièrement concrète”, déclare Stéphane Thiery, directeur marketing et communication du TEC. “C’est un premier jalon qui marque une avancée remarquée dans ce dossier qui va changer la ville”, s’exclame-t-il.

Et quel changement ! Ce ne sont pas moins de 240 000m² d'aménagements urbains qui ont été pensés pour la création d’une ligne longue de 11,7 kilomètres, entre Sclessin et la frontière avec Herstal.

De nombreux curieux ont assisté à la sortie de la rame. ©MICHEL TONNEAU

Mais si cette première sortie est un succès, la batterie de tests qui attend les 20 rames ne fait que commencer. En effet, au fur et à mesure de la disponibilité de la ligne sur le reste du tracé, les essais se poursuivront jusqu’au stade du Standard, et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2024. Après quoi la marche à blanc sera effective, jusqu'à la mise en service officielle le 31 janvier 2025.

Mais pas de place pour les railleries et autres blagues sur les retards accumulés. L’heure est aux réjouissances pour les Liégeois qui n’en croient toujours pas leurs yeux et qui, ces prochains mois, vont devoir s’acclimater à ce nouvel engin, qui a malgré tout déjà bien imposé sa présence dans l’espace public.

Des mesures de sécurité

Attention qu’un nouveau moyen de transport, bien que pratique, amène son lot de précautions, notamment en sachant que l’engin est entièrement silencieux et a besoin de 30 mètres pour s’arrêter complètement. En effet, “le tram a toujours priorité”, insiste le TEC, qui souhaite à tout prix éviter les accidents. Willy Demeyer, bourgmestre de la Ville de Liège, a d’ailleurs identifié différents risques liés aux futurs essais du tram et a mis, en collaboration avec l’OTW et le TEC plusieurs mesures de sécurité en place.

Le tram est totalement silencieux. ©MICHEL TONNEAU

Tout d’abord, le risque de collision avec les rames n’est pas nul. Si pour l’instant le tram roule à une vitesse relativement modérée, lors de la deuxième phase de tests, celui-ci atteindra les 50 kilomètres/heure. Dès lors, les services de police ont prévu des moyens humains supplémentaires aux heures d’entrée et de sortie des écoles pour éviter tout incident.

Enfin, le tram ne “faisant pas encore partie de l’univers quotidien des Liégeois”, le bourgmestre souhaite diminuer tout effet de surprise, notamment en menant une campagne de communication claire quant à la “montée en puissance des essais et aux risques qui y sont liés”.