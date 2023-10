Liège demande le classement de l’Hôtel Chaudoir

Connu aussi sous le nom d’Hôtel Ransonnet, ce bâtiment a été construit en 1670 et rebâti en 1762 par le chanoine Ransonnet. Il porte actuellement le nom d’un des propriétaires au 20e siècle.

Pour l’échevine Christine Defraigne, cette demande de classement répond au besoin de préservation de l’architecture et des décors exceptionnels de cet hôtel particulier. “Préserver le passé est primordial, essentiel pour les générations à venir. La toiture à la Mansart a conservé son profil et ses lucarnes. Le corps de logis principal a été très peu modifié depuis sa reconstruction au 18e siècle. Ses façades principale et latérale, faites de brique et pierre calcaire ont également conservé non seulement leurs baies à linteau bombé avec clé passante mais aussi leur châssis à petits bois et espagnolette, ce type de châssis devient de plus en plus rare, ce qui est un réel plus pour ce bâtiment rempli d’histoire. Les salons éclairés par ces baies ont conservé leur décor (toiles murales, lambris, cheminées, stucs ou staffs, parquet, menuiserie). Le fait que la suppression de mobilier ou décor intérieur ne nécessite pas de permis s’ils ne sont pas classés mais que cette “dispense” entraîne, de plus en plus, la disparition de décors de valeur ; que les décors du 18e siècle sont rares, il faut donc les protéger”.

La façade principale est surmontée d’un large fronton représentant une Diane chasseresse et des putti, “éléments architecturaux rares dans le paysage liégeois”.

Et l’échevine de souligner le caractère “remarquable, authentique et intègre (façades, toiture et décors intérieurs) de l’architecture de l’architecture du 18e siècle du corps de logis de l’ancien Hôtel Ransonnet ou Chaudoir”.

La demande de classement va être transmise à l’AWaP qui adressera un rapport de recevabilité ou non de la demande auprès de la ministre du Patrimoine. Ensuite, elle devra rendre un avis sur cette demande. Si elle est acceptée, la ministre organisera une enquête publique pour le classement…