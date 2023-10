Dany Boon invité d’honneur à la cérémonie de clôture du FIFCL le 6 novembre à Liège

Acteur, humoriste, musicien, réalisateur, scénariste et producteur (on lui doit notamment “Rien à déclarer”, “La Maison du bonheur”, “Supercondriaque”, “Raid dingue” ou encore “La vie pour de vrai”), Dany Boon est aujourd’hui une référence mondiale en matière d’humour, prouvant, s’il le fallait encore, que le rire est sans frontières. Raison de plus pour que le FIFCL lui décerne un Taureau d’Or, ainsi qu’une dalle à son nom sur le Walk of Fame de la rue Pont d’Avroy.

Une compétition singulière

Le Festival International du Film de Comédie de Liège explore un cinéma audacieux, populaire et rassembleur, au travers d’une compétition singulière : il est le seul festival en Europe à programmer des comédies internationales (et sentimentales, dramatiques, sociales, romantiques, burlesques, noires, familiales…). Le seul, aussi, à les récompenser d’un Taureau d’Or ou de Cristal.

Chaque année, depuis 2016, le festival présente près de quarante longs-métrages et une trentaine de courts-métrages, venus des quatre coins du monde.

”Le FIFCL existe pour faire vibrer le public à travers des rendez-vous inédits, et fédérer les amateurs de découvertes, les passionnés d’images et les professionnels à la recherche de nouveaux horizons, de nouveaux échanges et de nouveaux projets. Il (s’) interroge sur les métiers du cinéma avec les Rencontres Professionnelles. Il s’enrichit d’un partenariat pérenne avec le CineComedies de Lille et sa résidence d’écriture. Et, ville dans la ville, il crée un microcosme économique, culturel et gastronomique qui grandit au fil des éditions, au cœur d’une Cité ardente, chaleureuse, européenne et libre”, se félicite l’équipe du festival.