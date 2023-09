Ce vieux tube de Joe Dassin est devenu l'hymne des stades : "Au RFC Liège, il fait débat"

Un tube qui a connu une sacrée cure de Jouvence depuis le lancement de la Coupe du monde du rugby, qui se tient depuis le 8 septembre dernier en France. En marge de cet événement sportif, le groupe Collectif Métissé, s’est, à son tour, emparé du morceau et fait son propre remix, "Le clip de l’hymne officiel des supporters".

Chez nous, plusieurs clubs sportifs ont suivi le mouvement. C’est notamment le cas au RFC Liège depuis la saison dernière. Les supporters des Sang & marine sont réputés pour leur chaude ambiance. "Ce sont eux qui ont fait la demande pour que ce tube soit présent avant l’entrée des joueurs lors de chaque rencontre à domicile, explique Jean-Pierre Daltin, le speaker du matricule 4. Les supporters chantaient régulièrement cette chanson dans les cars et, à chaque fois, il y avait une grosse ambiance. Du coup, on a sauté sur l’occasion."

Et cela porte ses fruits. "On a décidé de mettre les paroles sur l’écran, précise Jean-Pierre. Les supporters deviennent fous à chaque reprise, ça fait vraiment monter l’ambiance d’un cran. Évidemment, sur les refrains, je baisse la musique pour que tout le monde puisse chanter a cappella."

Il n’empêche que le choix du tube ne plaît pas forcément à tout le monde. "Oui, il fait débat dans les tribunes. Certains supporters sont attachés à la version de Joe Dassin et d’autres préfèrent des versions plus électroniques, glisse Jean-Pierre Daltin. Malgré tout, cette chanson est devenue incontournable. On ne saurait plus s’en passer."

Au Doudou, aussi

Lors du dernier Doudou, à Mons, "Dans les yeux d’Émilie" a également été entonné. Frissons garantis!