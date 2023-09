Nadir honoré pour acte de bravoure : le jeune homme en séjour illégal avait sauté dans la Meuse pour sauver une septuagénaire

Une reconnaissance légitime qui a profondément ému Nadir… en séjour illégal sur le territoire et résidant à Liège depuis très peu de temps. En marge de la brève cérémonie, il s’est confié à nous…

”J’ai failli me noyer deux fois”

”Je suis particulièrement heureux de cette médaille, c’est un grand bonheur pour moi, je ne m’y attendais vraiment pas”, nous a-t-il confiés ce lundi soir, ému. Car ce 26 mai 2023, tout était allé très vite, mais à aucun moment il n’a hésité, comme nous a confirmés son traducteur, Hamid Mameri, qui travaille au Musée de la Boverie et qui a rapidement aidé le jeune homme. En séjour illégal en effet, Nadir aurait pu hésiter à se faire remarquer ; mais en voyant Sofia en grande difficulté dans les eaux du fleuve, il a plongé.

”J’étais assis sur un banc au niveau du quai Roi Albert et il faisait froid ce jour-là”, se souvient Nadir, “puis soudain, j’ai vu une silhouette qui flottait dans la Meuse. J’ai tout de suite enlevé mes vêtements et j’ai sauté”. Rapidement, le jeune homme rejoindra Sophia, qui avait chuté dans le fleuve et dont le temps était compté. “J’ai tenté de la saisir mais c’était très difficile, puis je suis parvenu à la ramener au bord. Alors, je l’ai entourée de mes bras durant 15 minutes, le temps que les secours nous remontent”. Un quart d’heure particulièrement long, durant lequel le jeune homme a mis sa vie en danger : “j’ai failli me noyer deux fois”. Mais il a tenu bon, dans l’eau froide et malgré les branches d’arbres charriées par le courant… pour Sofia notamment.

”C’est un dénouement heureux qui a permis à la famille de Sophia, de veiller cette dernière à l’hôpital où après 2 jours de coma, elle a poursuivi sa convalescence”, indiquaient encore les autorités ce lundi soir.

À la suite de ce sauvetage, le jeune homme a d’abord évité la police étant donné sa situation irrégulière. “Mais le lendemain, il était très malade”, nous a expliqué de son côté Hamid. Il a pu dès lors compter sur l’aide des pompiers (notamment), pour obtenir un suivi médical au CPAS.

Le prochain combat de Nadir, ce sera de régulariser sa situation, nous a-t-il encore confiés en présence d’Hamid qui a promis d’aider son jeune ami. Ce lundi soir, Nadir ne pensait qu’à une seule chose : la fierté de ses proches restés en Algérie, “mes parents notamment qui sont tous les deux professeurs”.