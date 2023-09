34 écoles de la Ville de Liège distribuent désormais, tous les jours, des repas chauds gratuits à leurs élèves

Rentrée scolaire oblige, mardi midi, certains élèves de 34 établissements liégeois goûtaient leur premier dîner, entièrement gratuit. Au menu : hauts de cuisses de volaille, riz et sauce au curry et à l’ananas.

”Un menu 100 % local, issu du circuit court et majoritairement bio”, se félicite Pierre Cops, chef de cuisine à l’intercommunale ISoSL, en charge de la préparation de ces mets “équilibrés”.

Au menu : volaille, riz et sauce au curry. ©MICHEL TONNEAU

En effet, “il ne suffit pas seulement de nourrir équitablement ces enfants, il s’agit aussi de les sensibiliser à une alimentation durable et saine”, insiste Maggy Yerna, présidente d’ISoSL. C’est pourquoi, chaque semaine, “on propose deux fois de la viande, deux fois un plat végétarien et, le vendredi, c’est le jour du poisson”. De cette manière, tous les enfants peuvent y trouver leur compte. “Manger chaud une fois par semaine, les jeudis ou tous les jours, les enfants ont le choix, du moment qu’ils nous préviennent assez tôt”, explique le chef.

Davantage de responsabilisation

Le processus est simple. Il suffit que les parents, via une application prévue à cet effet, commandent le nombre de repas souhaité. Le tout est de passer commande au minimum 10 jours à l’avance. “Les produits que l’on utilise sont ultrafrais, de saison, et sont issus de 60 petites fermes locales, qui doivent être prévenues suffisamment tôt pour préparer les récoltes”, détaille Davide Arcadipane, chargé de missions durables chez ISoSL.

Les enfants ont également droit à un dessert. Mardi matin, c'est yaourt aux fruits. ©MICHEL TONNEAU

Prévoir le plus tôt possible ce que son enfant va manger, c’est une façon “de responsabiliser davantage les parents”. “Avant la mise en service de l’application, de nombreux parents déposaient leurs enfants à l’école et demandaient, en urgence, un repas chaud pour le midi car ils avaient oublié de préparer des tartines”, explique Davide Arcadipane.

“Au total, chaque jour, on devait préparer 200 à 300 repas en urgence, ce qui nous forçait à acheter davantage de nourriture pour anticiper ce genre de situation, quitte à jeter le surplus”, ajoute-t-il. Dorénavant, ISoSL prévoit la quantité nécessaire, ni plus ni moins, et a même recalculé le grammage de ses plats pour éviter, autant que possible, le gaspillage.

La sauce curry et ananas est préparée le matin même. Pierre Cops, chef de cuisine, s'assure du bon déroulement des opérations. ©MICHEL TONNEAU

Pour 10 repas en maternelle, 650 grammes de viande, 1,5 kg de sauce et 750 grammes de féculents sont préparés, emballés et prêts à partir dans une des 12 camionnettes chargées de livrer les écoles. Des livreurs et des cuisiniers qui, tenus par des conditions sanitaires strictes, doivent approvisionner les écoles en deux heures maximum.

“Tout est livré en vrac, ce sont les écoles qui se chargent de servir les élèves, ce qui réduit donc les déchets”, explique la présidente. “Mais les établissements n’ont pas de quoi chauffer ou réchauffer les plats, ce qui nous oblige à se dépêcher pour s’assurer que les enfants mangent chaud”, conclut-elle. Un système exigeant mais extrêmement bien rodé, qui, au total, touche 150 établissements en province de Liège et plus de 4000 enfants.