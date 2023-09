Plus de 26.000 signatures pour sauver les pigeons de Rocourt

Aujourd’hui, plus d’un an après avoir dénoncé ces faits, la situation ne semble pas avoir évolué. Comme l’indique en effet l’ASBL Suppression des Expériences sur l’Animal, par la voix de sa porte-parole Solange T’Kint, “ce filet existe toujours et j’ai pu constater que des pigeons y étaient à nouveau prisonniers”. C’est dans ce contexte qu’une pétition a donc été lancée et, ce week-end, elle avait déjà récolté plus de 26.000 signatures. Un nouvel appel citoyen est lancé pour sauver les volatiles…

Une prison

Ces filets avaient initialement été posés pour éviter précisément que des nids soient “formés” sous le pont. Mais parce que des trous sont apparus dans ces filets, cette protection s’était transformée en véritable prison. Comme le dénonçait à l’époque Jean-Michel Stasse qui évoquait des autorités passives, se renvoyant la balle…

”À l’heure qu’il est j’ai déjà découpé 20 mètres de filet et plusieurs pigeons ont réussi à s’échapper ; on fait le travail à la place de ceux qui doivent s’en occuper”, déplorait-il en juillet dernier. “Au total, j’ai compté une vingtaine de pigeons coincés, c’est un scandale de ne pas intervenir… j’ai aussi compté 5 pigeons morts. Alors c’est vrai que ce ne sont que des pigeons, cela n’intéresse pas grand monde mais pour moi un pigeon c’est une vie. Il y a donc de la maltraitance animale”.

Liège en justice pour sauver les pigeons

À la suite de cet événement, l’échevine liégeoise du Bien-être animal s’était mobilisée et avait annoncé, en octobre que la Ville de Liège introduisait une action pour “sauver les pigeons” pris au piège ; impossible en effet pour la Ville de Liège d’intervenir sur et sous le pont qui appartient au Service Public de Wallonie… qui semblait avoir remplacé ledit filet. Le hic, c’est que les pigeons semblaient toujours être pris au piège par ce dispositif préventif. L’objectif à Liège était donc de faire pression pour que les filets soient remplacés par un autre système plus adapté et, surtout, respectueux du bien-être animal.