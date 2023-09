La grande roue du Village de Noël de Liège 2023 fonctionnera à l’énergie solaire

“Le propriétaire du manège n’avait pas pu livrer la roue en 2022, la Ville de Liège a donc décidé, après un marché public, d’opter pour un nouveau fournisseur”, indique Pierre Luthers, directeur d’Enjeu, la société organisatrice du Village de Noël.

Une nouvelle roue française de près de 30 mètres, qui fonctionne à l’énergie solaire, viendra donc trôner sur la place Saint-Lambert. Équipée d’une vingtaine de panneaux photovoltaïques, ce nouveau modèle est durable et réduira les dépenses énergétiques de la Ville.

La 36e édition du Village de Noël, qui se tiendra du 24 novembre au 30 décembre, accueillera également, comme chaque année, la patinoire sur la place Cathédrale, jusqu’à début janvier. Quant à la terrasse guinguette, qui a remplacé la roue l’année passée, “il n’est pas impossible qu’elle soit installée ailleurs si on lui trouve une place”, conclut Pierre Luthers.

Côté horaires, rien de nouveau. Du dimanche au mercredi, le marché sera ouvert de 11 heures à 22 heures. Du jeudi au samedi, “le week-end liégeois comme on dit”, le marché ouvrira jusqu’à minuit.

Une visibilité internationale

Considéré comme le marché de Noël le plus grand et le plus ancien de Belgique, le Village de Liège attire, chaque année, selon les estimations, près de 2 millions de visiteurs. Un chiffre que les organisateurs voudraient voir s’élargir.

”Avec le chantier du tram, venir à Liège est devenu un peu plus dissuasif pour les étrangers, notamment les Néerlandais”, confie Pierre Luthers, qui espère étendre la renommée du Village à l’extérieur de la Belgique, une fois les travaux terminés.

Le chantier du tram qui, comme annoncé, devrait se terminer, du côté de la place Saint-Lambert, pour la fin novembre, juste à temps pour les festivités. “En ce qui concerne la place du Marché, ils couleront du tarmac le temps de l’événement pour reboucher les trous et ainsi offrir plus de confort aux visiteurs et faciliter l’acheminement des marchandises. Ils rouvriront le chantier et la route ensuite, si besoin, pour terminer ce qui doit l’être”, conclut le directeur d’Enjeu.