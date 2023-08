Planifier ses loisirs actifs au Parc de la Boverie

Participer à Retrouvailles, la "planète du temps libre", c'est faire son marché de rencontres, d'idées, de projets pour que l'année qui débute soit l'occasion pour chacun, seul, en groupe, en famille, de vivre mieux, plus intensément, dans une communauté liégeoise qui est plus ouverte et audacieuse que jamais !

300 associations et leurs membres, animés d’une même passion présentent leurs réalisations et leurs activités. Des milliers de citoyens y découvrent de nouveaux horizons, des possibilités de s’investir individuellement ou collectivement dans des activités sociales, artistiques ou sportives.

Troisième édition de l’Espace MobiCité

Pour la troisième fois, MobiCité regroupera sur un seul Espace tous les acteurs de la mobilité active à Liège. En effet, avec les différentes transformations que connait actuellement Liège, une multitude de nouvelles offres de mobilité apparaissent ou sont attendues prochainement : mise en service du tram, restructuration du réseau des bus TEC, voitures partagées, nombreux aménagements cyclables, trottinettes en libre-service.

Situés au cœur de Retrouvailles, à proximité de la Volière et de la Passerelle la Belle Liégeoise, une vingtaine de représentants de l'ensemble des modes de déplacement possibles en Ville seront présents pour répondre à vos questions et organiseront des animations en tout genre. Des associations de piétons et cyclistes, en passant par les sociétés de trottinettes, vélos et voiture en libre-partage jusqu’au secteur des transports en commun, il y en aura pour tous les goûts !

L’objectif de cet espace est donc de mieux faire connaître l'ensemble de ces services aux citoyens pour que chacun puisse réfléchir au mode de transport ou à la combinaison de plusieurs d'entre eux ("intermodalité") qui s'adapte le mieux à son déplacement du moment.

Des animations à foison

Sur les podiums du Lac (danse) ou celui des Sports, groupes de danses, chorales, formations musicales, groupes sportifs et autres associations en mouvement se succéderont pour présenter un échantillon de leur savoir-faire et inviter les spectateurs à les rejoindre, non sur scène bien sûr mais dans leurs propres installations dans les jours qui suivent…

Le dimanche, l’Auditoire du Musée de la Boverie proposera des animations à caractère musical proposées par des exposants de Retrouvailles… La veille, le samedi, l’Auditoire de La Boverie accueillera également "Le marathon du Théâtre à Matthî" avec quatre spectacles de marionnettes proposés à 11h, 13h, 14h30 et 16h.

La péniche-spectacle Le Ventre de la Baleine s’amarrera à nouveau le long du parc, dans le quartier Culture et proposera une scène dédiée aux arts du spectacle et de la musique sur le thème « Ukulélé sur Meuse », avec des ateliers chant, des initiations au ukulélé, des ateliers clown, avant d’accueillir le dimanche matin le petit déjeuner des associations exposantes à Retrouvailles et de terminer ce même dimanche par deux concerts : Lola Mari à 15h et Koen en de Papegaai à 16h30...

A la découverte d’une quarantaine de nouvelles associations…

Il est difficile de parler de temps forts, car la véritable animation se déroulera dans les nombreuses tentes et allées du parc : les ‘vedettes’ à Retrouvailles, ce sont les associations participantes, qui rivalisent d’imagination pour se mettre en évidence et attiser la curiosité des passants… Cette année, plus d’une quarantaine de nouvelles associations participent pour la première fois et apporteront un vent de fraîcheur à Retrouvailles.

Le Village Gourmand, le cœur festif de Retrouvailles !

Rencontres et découvertes seront entretenues et prolongées par la dégustation de spécialités issues de la cuisine du monde et de plats du terroir, au sein d’un Village Gourmand composé d’une vingtaine de restaurateurs qui marient diversité et convivialité. A noter que le Village Gourmand poursuit ses activités après la fermeture des tentes (soit à 19h), permettant ainsi à tous de prolonger la journée autour d’un verre ou d’un bon petit plat….

Parking à vélo surveillé et retour gratuit en bus !

Pour se rendre à Retrouvailles, il est recommandé de privilégier la marche à pied, le vélo ou l’autobus. Un parking à vélos surveillé sera prévu à proximité directe de MobiCité (près de la Volière). Le parc de la Boverie est régulièrement desservi par de nombreuses lignes d’autobus (26, 31 mais aussi 1 et 4) et le retour en bus sera offert par le TEC Liège-Verviers, sur simple présentation du ticket aller au Mobi-Espace TEC, situé dans l’Espace MobiCité près de la Volière…

En outre, la navette fluviale, mise en place par la Ville de Liège, sera bien opérationnelle durant le week-end de Retrouvailles… L’accès au parc sera donc aisé et agréable depuis les lieux d’embarquement situés au niveau du Musée Curtius, du quai de la Batte et de l’Aquarium, avec arrivée (et départ) au pied de la Passerelle la Belle Liégeoise.

En pratique...

Retrouvailles 2023 se déroulera les samedi 2 et dimanche 3 septembre, de 11 à 19 h (22 h pour le Village Gourmand) au Parc de la Boverie de Liège.

L'entrée sur le site est gratuite.

La liste complète des 300 associations présentes, avec leur adresse et une brève description de leurs activités, sera accessible toute l’année via le site www.retrouvailles.be.