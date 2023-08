10e anniversaire pour la convention internationale de tatouage de Liège

Sur les bras, sur les jambes, les épaules, les pieds… et on en passe. Le tatouage est un phénomène de société aujourd’hui bien connu mais, depuis plusieurs années déjà, ce qui semblait être une mode réservée à certains audacieux s’est littéralement installé dans notre quotidien. C’est aussi la raison du succès de cette manifestation, qui fêtera le samedi 2 et dimanche 3 septembre (dès 10 h) son dixième anniversaire : Tox Cit’Ink, convention internationale de tatouage de Liège, sera en effet organisé au Country Hall ; avis aux amateurs, professionnels et autres curieux.