Pour rappel, sur le coup de 22 heures après le dernier jour d’école, la liaison E25-E40/A602 en direction du Luxembourg fermait ses portes, ou plutôt ses bandes pour un sacré lifting. “23 ans après l’ouverture du tunnel, il était devenu indispensable d’intervenir”, expliquait alors Jean-Luc Gosselin, directeur général de la Sofico. “Le temps a fait son œuvre et une remise aux normes s’imposait”.

Du coup, après ces longs travaux menés 7jours/7, ce tronçon est presque devenu un véritable bijou de technologie. “On a donné un nouvel élan à ce tunnel avec du matériel de très haut niveau”, se réjouit Rudi Noël, responsable de l’exploitation de cette liaison autoroutière. En plus du nouvel éclairage LED, plus durable et contrôlable à distance, le tube est à présent doté de couvertures pare-feu, qui retarderont l’impact du feu sur le béton et réduiront, dès lors, le temps de réparation de celui-ci.

De nouvelles caméras digitales ont également été installées. Plus précises et avec une meilleure définition, elles permettront de détecter les incidents de manière automatique. Il y a également désormais des haut-parleurs géants qui diffuseront, en cas de nécessité, des messages d’alerte aux usagers du tunnel. Des sorties de secours équipées d’un nouveau système de ventilation empêchant la surpression, et donc l’entrée de la fumée dans les galeries d’évacuation. Bien sûr, bien que nécessaires, ces aménagements ont un coût, et la réhabilitation complète de la liaison E25/E40/A602 représente, au total, un budget de 85 millions d’euros.

Au printemps ou... jamais !

Mais cette véritable cure de jouvence ne change rien quant à la vitesse autorisée dans la liaison qui reste donc à 50 km/h. “La modernisation et les dégâts des inondations sont deux choses différentes” confirme ainsi Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico, “les conditions ne sont malheureusement toujours pas rencontrées pour autoriser une augmentation de la vitesse”. En cause, l’éclairage qui n’est pas encore remis en place, vu le contexte économique et la pénurie de certains composants… “Il s’agit d’alimenter l’éclairage renforcé à l’entrée/sortie des tunnels afin d’éviter l’effet “trou noir”, nécessaire pour la sécurité. C’est donc certain, la vitesse restera encore limitée à 50 km/h durant plusieurs mois, probablement jusqu’au printemps prochain.”

En outre, lorsque ces conditions seront rencontrées, plusieurs avis officiels devront être délivrés afin de valider ce retour à 80 km/h. Des avis de la police notamment ou encore de la Ville de Liège. In fine, la décision relèvera du gouvernement wallon… Si décision il y a. Il se murmure en effet que le maintien définitif de la vitesse à 50 km/h maximum pourrait aussi être décidé, en raison de la sécurité supplémentaire acquise à 50 km/h… Ce n’est toutefois qu’une rumeur à ce stade.