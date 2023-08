Le tunnel de Cointe en direction du Luxembourg déjà rouvert à la circulation

Durant ce chantier entamé le 7 juillet, la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) et son partenaire technique, le Service public de Wallonie, ont notamment procédé à l'installation d'une protection passive au feu sur 19.200 m² de plafond, soit l'équivalent de trois terrains de football environ. Ce revêtement doit limiter les dégâts subis par le béton en cas d'incendie. Plusieurs équipements comme les caméras, le câble permettant la circulation des ondes radios dans le tunnel et la fibre optique, qui détecte et localise les incendies, ont notamment été renouvelés.

L'objectif étant d'améliorer la mobilité et la sécurité sur ce tronçon de 1,6 km, les issues de secours ont aussi bénéficié d'améliorations. Outre le remplacement des portes, des signaux visuels supplémentaires ont été ajoutés à proximité. Le système de surpression, qui permet d'éviter que les fumées d'incendies ne pénètrent dans les couloirs de secours, a également été renforcé.

La période des vacances scolaires avait été choisie à dessein par la Sofico. En effet, les travaux ne pouvant être réalisé sans une coupure complète du trafic, la société a sélectionné le moment "le moins problématique pour les usagers".