Dans les temps, les travaux du tunnel de Cointe touchent à leur fin, la direction opposée sera fermée l’été prochain (vidéo)

guillement Sauf surprise de dernière minute, normalement, nous sommes toujours sur le planning prévu avec une réouverture prévue le lundi de la rentrée scolaire.

©Mathieu Golinvaux

Inaugurées il y a tout juste vingt ans, les installations du tunnel de Cointe ne correspondaient plus aux normes de sécurités actuelles. “Il était impératif d’intervenir dès maintenant, précise le directeur. Il était nécessaire, voire indispensable, de changer énormément d’éléments. Vu l’ampleur des travaux, il n’était pas possible de les effectuer de nuit comme c’est le cas régulièrement lors de petits chantiers. C’est pourquoi la décision a été prise d’effectuer ces travaux en 24h/24, sept jours sur sept, pendant les sept semaines des vacances scolaires. En moyenne, c’est une soixantaine d’ouvriers qui travaillaient en permanence sur ce chantier, une véritable fourmilière. Bien entendu, cela a provoqué une gêne au niveau des usagers, mais ceux-ci étaient en nombre restreint par rapport à une période normale. Et surtout, il y a eu une étude en termes de mobilité, de manière à pouvoir offrir aux usagers, principalement aux transporteurs, des alternatives d’itinéraire pour pouvoir contourner le tunnel de Cointe et avoir de la fluidité dans le trafic.”

guillement Tenir un tel planning en période estivale était un réel défi.

Au total, 14 entreprises différentes sont intervenues dans le tunnel de la liaison E25-E40/A602. “Tenir un tel planning en période estivale était un réel défi”, se réjouit le nouveau boss de la Sofico.

LIRE AUSSI | Voici tous les chantiers qui vont vous impacter cet été sur les autoroutes et nationales en Wallonie (carte)

©Mathieu Golinvaux

Pour rappel, les travaux auront permis de moderniser complètement le tunnel liégeois, dans la direction du Luxembourg. “Nous avons surtout mis le tunnel en conformité en installant des parois anti-feu sur l’ensemble de la couverture du tunnel, sur une surface équivalente à trois terrains de football, complète Jean-Luc Gosselin. Le tunnel n’étant pas en ligne droite, c’était donc plus difficile à gérer. Il y a également eu de nombreux travaux en termes de remplacement et de modernisation d’éclairage, ainsi que des différents systèmes de caméra.”

©Mathieu Golinvaux

Si le tunnel va rouvrir dans les deux sens dans quelques jours, le chantier sera de retour l’été prochain, en direction de Bruxelles cette fois. “Tous les travaux qui ont été faits ici dans la direction de Luxembourg vont être faits l’année prochaine, selon le même canevas, sur la même période de sept semaines, pendant les mêmes congés scolaires, durant l’été 2024, en direction de Bruxelles cette fois, prévient le directeur de la Sofico. Évidemment, ces travaux-là vont bénéficier de l’expérience que nous avons pu acquérir pendant les sept semaines qui viennent de s’écouler, de manière à les optimiser encore mieux tant que faire se peut.”

guillement Évidemment, ces travaux-là vont bénéficier de l’expérience que nous avons pu acquérir pendant les sept semaines qui viennent de s’écouler.

De nombreux tests ont déjà été effectués ces derniers jours et d’autres sont prévus dans les jours qui arrivent.

Pour rappel, le tunnel sera également fermé dans la direction de Bruxelles, chaque nuit jusqu’au 25 août inclus.

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux