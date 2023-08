Animaux abandonnnés: "Une période critique"

Il ne faut toutefois pas se fier aux apparences, car derrière les grilles du petit domaine où les chiens tiennent le crachoir devant les chats, les lapins et quelques autres petits rongeurs, le travail ne manque pas. Au point que la situation est (trop) souvent critique. Comme en cette période de vacances où, une nouvelle fois, la saturation est atteinte. Comme nous l’indique d’ailleurs Fabrice Renard, inspecteur en chef de la SRPA de Liège depuis 25 ans, cette saturation est presque devenue une constante. Mais durant l’été, c’est pire.

”Parc à conteneur animalier”

”La situation par rapport à il y a quelques années est un peu différente”, avoue Fabrice Renard, “car à l’époque, lorsqu’il n’y avait pas d’identification obligatoire, c’est surtout durant les congés que les gens abandonnaient leurs animaux. Désormais, on constate des abandons toute l’année. Mais c’est vrai que la période des vacances est toujours critique”. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène poursuit le responsable : le manque de personnel en cette période bien sûr mais aussi le fait que les chatons arrivent en masse… et l’éternel dépôt d’animaux des vacanciers.

Charleroi: il n'y a plus de place à la SPA pour les animaux abandonnés

”C’est difficile car parfois, nous avons vraiment l’impression de servir de parc à conteneur animalier”, explique Fabrice Renard. “Les gens viennent déposer leur animal et veulent le faire rapidement”. Pour partir en vacances. Mais la saturation des locaux l’interdit désormais.

”En effet nous accueillons chaque année 3.500 chiens et chats (entre autres) mais nous ne pouvons pas repousser les murs. Alors désormais, nous demandons aux propriétaires de téléphoner et, actuellement, nous sommes obligés de décaler les rendez-vous car il n’y a plus de place. Ce que les gens ne comprennent pas toujours”.

La SRPA de Liège. ©timmermans

La SRPA de Liège. ©timmermans

Au-dessus de la tête de tout refuge plane qui plus est cette épée de Damoclès : une nouvelle législation obligeant les refuges à laisser les grands chiens dans un espace de 16 m² plutôt que de 8 m²... si Fabrice Renard n’est jamais contre une amélioration du bien-être animalier, il ne peut que constater l’effet pervers qu’aurait la mesure : “nous allons peut-être devoir nous séparer de la moitié de nos chiens dans ces conditions. Que vont-ils devenir ?”.

Une éclaircie dans ce ciel sombre : l’augmentation ces dernières années du nombre de refuges et d’associations actives pour le bien-être animal. “Nous travaillons en réseau et nous essayons toujours de trouver une solution pour éviter le pire. Nous ne pratiquons plus les euthanasies de confort comme on appelait cela avant”.

Éducation

Mais Fabrice Renard insiste néanmoins : la cause principale de cette saturation des refuges, c’est l’abandon trop facile par certains propriétaires. “Nous essayons toujours de conscientiser ceux-ci mais quand quelqu’un veut se défaire d’un animal, il est difficile de le convaincre du contraire… Parfois c’est aussi dû à un décès, une séparation ou un déménagement. Notre travail consiste aussi à discuter avec les propriétaires. Il nous est parfois arrivé de voir une personne déposer un animal et revenir quelques mois après pour en adopter un autre. Cela ne va pas”.

“Abandonnés, certains animaux se laissent mourir”

Fabrice Renard ne le dira jamais assez : “le problème est que les gens se défont trop facilement de leur animal”. Un animal qui éprouve pourtant des sentiments, qui est doté de sensibilité… un paramètre qui échappe souvent à des propriétaires peu scrupuleux. “Il ne faut pas oublier que, pour un animal, c’est traumatisant de vivre une rupture affective, pour les chiens c’est fortement le cas. Ils arrivent ici, dans un environnement inconnu, bruyant. C’est hyperstressant pour eux. J’insiste donc : un refuge est là pour aider mais ce ne sera jamais une famille. En arrivant ici, certains animaux se laissent mourir. Notre travail à la SRPA de Liège consiste aussi à conscientiser les gens sur cette réalité”.

La SRPA de Liège. ©timmermans