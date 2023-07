Deux candidats pour le poste de Procureur du Roi de Liège

Comme nous l’écrivions le 16 juin dernier, un appel à candidatures est paru dans le Moniteur Belge et force est de constater que le poste à cette haute fonction dans un des plus gros parquets du pays n’a guère suscité l’engouement.

En effet, à l’échéance de cet appel, seuls deux magistrats, liégeois qui plus est, ont déposé leur candidature : Catherine Collignon et Damien Leboutte.

Au début de sa carrière, Catherine Collignon a été avocate inscrite au barreau de Liège et ce, avant d’effectuer son stage judiciaire fin 1999. Elle devient substitut du Procureur du Roi en mai 2001 et Premier substitut en juin 2009. Actuelle porte-parole du parquet de Liège, la magistrate dirige actuellement la section “droit commun et criminalité générale et organisée”.

Engissois d’origine, Damien Leboutte a également été avocat durant 4 ans, avant d’entrer au parquet en 2000. En 2005, le jeune magistrat est nommé à Verviers où il restera 12 ans et où il touchera à toutes les matières et ce, avant d’être nommé procureur de division à Liège.

Conseil Supérieur de la Justice

Les deux magistrats au caractère différent ont donc grosso modo le même profil professionnel et le choix s’annonce donc difficile.

La procédure, elle, est encore longue. Dans un premier temps, l’actuel procureur du Roi, devra remettre une appréciation sur les deux candidats, tout comme le bâtonnier du barreau de Liège.

Ensuite, les deux magistrats devront déposer, pour le 12 septembre prochain, leur plan de gestion reprenant leurs idées pour leur premier mandat qui devrait durer 5 ans.

Après avoir subi un test psychologique, les deux magistrats liégeois iront à Bruxelles pour comparaître devant le CSJ, le Conseil Supérieur de la Justice.

C’est lui qui devra en finalité trancher entre les deux candidats et pourrait même estimer qu’aucun des deux n’a les compétences nécessaires, ce qui est quand même peu probable vu la qualité des deux magistrats.

En théorie, le choix du prochain Procureur du Roi de Liège devrait tomber au début de l’année prochaine, soit bien avant le départ de Philippe Dulieu.