Bientôt le retour du 15 août dans les rues d’Outremeuse

Il est bientôt venu le moment préféré des Liégeois. Cascades de pékets, cortèges, concerts et fameux spectacles de marionnettes, le traditionnel programme des festivités du 15 août sera chargé mais “sans surprise”. En effet, les activités habituelles animeront Outremeuse durant cinq jours, du 12 au 16 août, en commençant par le marché aux puces et la pièce de marionnettes pour adultes : Molière et les fourberies de Tchantchès.