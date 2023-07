Standard: Laifis peut signer à Al-Jazira, Dragus vers l’Angleterre

Absent du déplacement de mardi à Metz alors qu’il avait été buteur face au Hertha Berlin quelques jours plus tôt, Denis Dragus va, lui aussi, quitter le club. Le Roumain n’a plus d’avenir à Sclessin où on doute de sa capacité à s’imposer définitivement malgré un talent certain. Le Rapid Bucarest s’est intéressé à lui, mais Dragus n’était pas très chaud à l’idée de rentrer au pays à seulement 24 ans. Après avoir été prêté à deux reprises en Italie (à Crotone et à la Genoa), l’élément offensif pourrait bien découvrir un nouveau pays. Coventry, club de Championship, s’intéresse fortement à lui et pourrait prochainement rafler la mise. Si les départs de Laifis et Dragus se précisent, le Standard aura alors plus de moyens pour activer plusieurs pistes et plus précisément celle menant à un buteur.