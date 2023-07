”Nous en profiterons pour redonner un coup de fraîcheur au hall du cinéma. Outre le lissage et une nouvelle peinture pour les murs et plafonds du hall, nous installerons un nouvel éclairage LED, plus moderne et moins énergivore. Suite à cet incendie, il s’avère également nécessaire de remplacer le tapis du hall d’entrée, et un nouveau desk d’accueil va être posé”, explique les Grignoux. C’est donc un cinéma le Parc remis à neuf qui accueillera les spectateurs dès le 2 septembre.

Plus de qualité et de confort

Au cinéma Sauvenière, “nous profitons de l’été pour améliorer le confort de nos spectateurs”. Ainsi, une grande opération de renouvellement de l’assise des sièges est en cours durant les matinées, raison pour laquelle les séances de midi ont été “déplacées” au cinéma Churchill cet été. “Après avoir équipé nos principales salles de projecteurs laser 4K, la modernisation de nos cinémas se poursuit. Plus que jamais, nous souhaitons mettre en avant la qualité et le confort d’une séance de cinéma dans les salles (climatisées) des Grignoux !”