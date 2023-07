Mais Alfred ne l’a pas entendu de cette oreille. Plutôt que de s’arrêter lorsque les policiers ont enclenché leur sirène et leur gyrophare, l’homme a accéléré…

Dans un premier temps, s’il n’a pas obtempéré, il n’a pas roulé comme un fou non plus. Après avoir franchi la Meuse par le pont des Arches, il s’est retrouvé sur le quai sur Meuse avant de filer vers le boulevard d’Avroy, sa trémie et d’emprunter la rue des Guillemins, la rue du Plan Incliné et de monter sur l’autoroute. Quelques centaines de mètres plus loin, alors qu’il roulait à 160 km/heure, il est descendu de la voie rapide pour emprunter le rond-point de Burenville puis celui de la rue Bagolet. C’est là que le chauffard a percuté un poteau de signalisation.

Il a alors quitté son véhicule pour prendre la fuite pédestrement et être rejoint par les forces de l’ordre quelques centaines de mètres plus loin.

Alfred a immédiatement été fouillé ainsi que son véhicule. Rien n’a été retrouvé. Ajoutons toutefois qu’il avait sur lui un étui prévu pour abriter une arme à feu, arme que l’on n’a pas retrouvée.

Interrogé, Alfred a expliqué avoir pris la fuite par peur, puisqu’il était en situation de séjour illégal. Il a été fort évasif sur la voiture qui ne semble pas avoir été déclarée volée ; Quant à son étui, il l’a sur lui pour parfois y mettre un couteau, mais affirme n’avoir rien mis dedans et ne s’être séparé de rien au moment de la poursuite.

Le chauffard a été privé de liberté pour entrave méchante à la circulation et déféré, mardi matin, au parquet de Liège.