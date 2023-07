Liège : témoin d’un vol, il enfourche son vélo et part à la poursuite des deux cambrioleurs

Mais trouvant les deux individus assez louches, celui-ci, l'esprit téméraire, a alors décidé d’enfourcher son vélo et de les suivre dans la rue. L’homme a décidément un bon instinct puisque, à peine trois coups de pédale plus loin, il a aperçu les suspects sortir d’une maison des Vennes, un vélo et deux boîtes à outils dans les bras. Le cycliste a alors décidé de prévenir la police du vol dont il avait été témoin. Mais coup de chance pour lui, une patrouille de police sillonnait déjà le quartier. Les agents, intrigués par l’homme à vélo à 4 h 15 du matin, l’interpellent.

Petit coup de frayeur pour le cycliste, qui, après avoir rapidement expliqué la situation aux policiers, leur a permis d’appréhender les deux suspects ; Monsieur B., né en 1995, et Monsieur G., né en 1994.

Le plus âgé a avoué avoir voulu trouver un endroit pour dormir. Après avoir été prié de quitter un premier immeuble, il a avoué avoir poussé la porte de la maison, qui n’était pas verrouillée. Le propriétaire de la maison soupçonne que les deux hommes aient escaladé les murs de son jardin pour s’introduire dans sa cave et y dérober leur butin.

Le deuxième suspect, lui, s’est exclamé “avoir vu son camarade voler le vélo mais ne pas avoir participé au vol”. Fouillés, les deux individus transportaient du cannabis et de la cocaïne. Privés de liberté, ils ont été déférés au parquet de Liège, lundi matin.