L’ETA La Lumière, c'est 600 clients satisfaits à travers la Belgique

Ces 50 ouvriers et ouvrières porteurs d’un handicap mental, physique ou sensoriel, œuvrent, chaque jour, pour offrir le meilleur service aux entreprises possible. Créée en 1919, cette ETA n’a cessé de prouver son professionnalisme auprès de nombreux pouvoirs publics et société de la région et du pays.

“Nous avons plus ou moins 600 clients, qui ont tous des demandes particulières”, explique Lucien Van de Wijngaert, responsable commercial à l’ETA. “Nous sommes la plus vieille ETA de Belgique et notre savoir-faire est merveilleux”, déclare-t-il. En effet, pour satisfaire 600 clients, il faut avoir une équipe bien formée pour répondre aux exigences de clients “parfois pointilleux”.

Lors de notre visite, par exemple, l’équipe de Luciano s’affairait à relier des pages d’anciens journaux à la demande des fonds patrimoniaux de la Ville de Liège. Un travail minutieux pour manier des archives de La Libre de plusieurs dizaines d’années.

Les fonds patrimoniaux de la Ville de Liège ont demandé à La Lumière de relier des archives du journal La Libre. ©MICHEL TONNEAU

Aussi, dans la pièce d’à côté, trois travailleurs concentrés refaisaient le cannage de vieilles chaises, abîmées par le temps. “En moyenne, il faut 9 heures pour remettre une chaise à neuf”, explique l’un d’eux.

Une main-d’œuvre qui coûte un certain prix mais qui “valorise l’humain plutôt que la machine”. “Nous mettons un point d’honneur à ne pas tout mécaniser”, insiste Fabien Médart, directeur de l’établissement. “Nous voulons montrer que faire travailler l’humain, c’est important, d’autant plus qu’on le fait très bien”, conclut-il.

De nombreux clients viennent apporter des chaises dont le cannage est usé. ©MICHEL TONNEAU

Les rois du mailing

Le domaine de prédilection de l’ETA La Lumière, c’est le mailing. En d’autres termes, l’impression de courriers, la mise sous enveloppe, l’affranchissement de celui-ci et, enfin, son dépôt postal. “Nous envoyons, en moyenne, 1 million 700 000 courriers par an”, indique Lucien Van de Wijngaert. Une organisation irréprochable de travail à la chaîne où l’un colle l’étiquette, le deuxième glisse le courrier dans l’enveloppe et le troisième scelle le tout.

La grande commande du jour ? L’envoi des programmes de la prochaine saison du Théâtre de Liège. Une institution largement connue dans la région liégeoise, qui fait, “depuis des années, confiance à nos services”, se réjouit le responsable commercial. Et le Théâtre n’est pas le seul à faire appel à l’ETA. Parmi ses plus gros clients : l’Opéra Royal de Wallonie, l’Orchestre Philharmonique de Liège, mais aussi l’Université de Liège, la Banque Nationale et le Fond de la Recherche Scientifique (FNRS).

Sans oublier Le Journal des Enfants (JDE), aux éditions L’Avenir, qui, chaque mercredi, envoie 12 000 exemplaires aux travailleurs de l’ETA, qui doivent ensuite les plier et les envoyer dans les écoles abonnées.

Un atelier qui tourne à plein régime, qui crée de l’emploi, et qui représente un réel avantage financier pour le client. “Nous avons négocié le prix du timbre avec bpost, l’affranchissement dans nos ateliers coûte 40 cents moins cher par timbre que si le client affranchi son courrier lui-même”, explique Lucien. Un tarif moins élevé qui convainc certaines entreprises de la plus-value de l’ETA.

Petite anecdote : lorsque vous recevrez du courrier, vérifiez le numéro de routage, en haut à droite de l’enveloppe. Si celui-ci se termine par 18, c’est qu’il vient tout droit des ateliers de La Lumière.

Un nouveau service

Si l’ETA est spécialisée dans le domaine du mailing et du papier en général, le directeur a souhaité élargir son offre en ouvrant, début juin, un nouvel atelier de conditionnement de denrées alimentaires.

“Un confiseur nous demandait d’imprimer son packaging. Il emballait ensuite ses bonbons lui-même”, explique Fabian Médart. “On lui a alors proposé de tout faire dans nos ateliers”, conclut-il. Impression du packaging, pesée des bonbons et emballage de ces derniers, l’ETA fait maintenant partie intégrante de la production de ces chiques.

”Nous sommes totalement équipés et dans les normes pour emballer tout produit sec et non périssable, conclut Lucien Van de Wijngaert. Pâtes, bonbons, biscuits, notre entreprise à taille humaine peut tout faire dans la bonne humeur, sans jamais oublier le professionnalisme et la rigueur si chers au client”.