La Foire d’Octobre aura bien lieu malgré le chantier du tram

Et c’est d’ailleurs au sortir d’un débat houleux sur la fin dudit chantier que le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer… a pu se montrer rassurant. En effet, l’événement qui attire chaque année plus de deux millions de visiteurs aura bien lieu.

Comme l’a en effet indiqué le conseiller Engagés, “dans trois petits mois, les forains devraient revenir installer au parc d’Avroy leurs caravanes et attractions. Au vu de l’état actuel des lieux, il me semble important soit d’obtenir des garanties du constructeur que ce sera possible, soit d’envisager une solution alternative”… un questionnement légitime en effet.

Les petits Liégeois peuvent donc se rassurer, les célèbres métiers forains seront une nouvelle fois bien accueillis dans le cœur de Liège. “Le service des Foires et Marchés est en effet en contact hebdomadaire avec Tram’Ardent afin d’anticiper le déroulement des manifestations dont il a la charge, principalement la Batte et la Foire d’Octobre”, a indiqué le mayeur. Le 2 juin dernier, une réunion spécifiquement organisée pour discuter de la Foire s’est d’ailleurs déroulée “afin que toutes les contraintes liées à cet événement important soient bien intégrées dans le planning des travaux”.

Résultat des discussions : la configuration actuelle du chantier devrait permettre la tenue de la Foire, “dans les mêmes conditions que l’an dernier”. Ainsi, dans un premier “plan de foire” présenté début juin, on constate qu’aucune attraction n’est supprimée… “Dès la semaine prochaine, des réunions de coordination sur chantier seront organisées de manière régulière pour suivre l’avancée des travaux”, a conclu le bourgmestre.

Longue vie à la Foire d’Octobre.