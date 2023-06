Observatoire de Cointe : trois asbl en justice contre la vente par la Région wallonne

Ce mardi, L'Avenir.net révélait que la Région wallonne avait vendu l'Obersvatoire de Cointe. Une information qui a fait réagir à Liège. Dans un communiqué de presse, Les asbl Société astronomique de Liège, Les Amis de l’Université de Liège et urbAgora indique avoir "pris connaissance ce mardi matin de l’annonce, par le ministre wallon Adrien Dolimont, de la vente de l’Observatoire de Cointe à un promoteur privé. Elle ont immédiatement demandé à leur conseil Me Jean-Marc-Rigaux, d’entamer les démarches afin de contester cette vente devant les juridictions compétentes. Celle-ci compromet en effet de façon grave les activités scientifiques et pédagogiques présentes de longue date sur le site, sous l’égide de la Société astronomique de Liège (SAL). Elle ne respecte pas non plus la clause figurant dans l’Acte par lequel la Région est devenue propriétaire et qui prévoyait explicitement l’affectation du bien à une fonction scientifique.