Liège ne compte pas revoir son règlement “mendicité”

Comme l’a en effet rappelé cette Liégeoise engagée, un nouvel élément majeur est venu entacher le règlement “mendicité” en vigueur à Liège depuis juin 2001 : “Le 4 mai 2023, l’Institut fédéral pour les droits humains et le service de lutte contre la pauvreté ont examiné, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil d’État, la légalité des 305 réglementations de la mendicité prises par les villes et communes de Belgique ; 253 de ces réglementations, dont celle de Liège, contiennent une ou plusieurs dispositions illégales”.

À Liège, on retiendra l’interdiction de mendier dans certains lieux, celle de solliciter les passants ou encore de mendier avec une personne mineure d’âge… entre autres.

Pour Sibylle Gioé très clairement, “dans la mesure où la loi sur la fonction de police et d’autres règlements communaux encadrent déjà l’action de la police pour gérer les troubles de l’ordre public et que des dispositions pénales existent déjà pour lutter contre l’exploitation de la mendicité ou le harcèlement”, il serait cohérent de s’interroger sur la nécessité “d’un règlement spécifique qui stigmatise autant les personnes contraintes de mendier pour assurer leur dignité humaine”.

Bien qu’applaudie par une large majorité des conseillers d’opposition (et par des personnes présentes à l’hôtel de ville), la requête de la vice-présidente de la Ligue des droits humains ne sera pas entendue. Précisant en effet qu’il ne négocierait jamais sur l’interdiction de mendier en compagnie d’un mineur d’âge, “leur place étant à l’école pas dans la rue”, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer a quant à lui rappelé que ce règlement n’était pas plus néfaste que d’autres dispositions qui pourraient être prises à l’égard de la mendicité… et qu’il ne comptait dès lors pas l’abroger. Dont acte.