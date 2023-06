Avec 51 % des espèces menacées en Wallonie, les papillons sont de bons indicateurs de la qualité des milieux naturels. Il est donc important pour l’institution de recueillir un maximum de données sur leur présence pour pouvoir étudier leur milieu et identifier la présence de potentielles espèces menacées ou protégées.

Concrètement, comment ça marche ? À chaque fois que vous tombez sur un papillon ou une chenille, prenez-la en photo et encodez-la sur inaturalist. À l’heure d’écrire ces lignes, 46 espèces ont déjà été observées et 22 observateurs, dont deux assistants, participent au projet.

Protéger la biodiversité

Depuis quelques semaines, Lilly Gillet et Thomas Coppée, assistants à l’unité de biodiversité de Gembloux, arpentent les quelque 1500 hectares du domaine du Sart Tilman et de ses abords, carnets à la main, pour répertorier salamandres, couleuvres, chauve-souris et autres créatures de nos forêts.

L’objectif de ces explorations est de rassembler les données collectées pour ensuite cartographier les zones d’habitat et de reproduction de la faune et de la flore du site.

"Pour protéger une espèce, les routes et les couloirs écologiques qu’elle emprunte doivent également être préservés. Le site du Sart Tilman est à la jonction de sites Natura 2 000 et de réserves naturelles. Assurer la circulation des espèces est un enjeu important”, indique l’université. Les résultats de cette étude devraient être disponibles au début de l’année 2024.