La SRPA de Liège a fêté ses 100 ans !

C’est en effet en 1923 que fut fondée l’ASBL Société de Protection des Animaux de Liège. Et 100 ans plus tard, l’association est toujours bien active à Liège et au-delà… Elle compte d’ailleurs aujourd’hui plus de 40 salariés et près de 200 bénévoles qui œuvrent à ses côtés, en soutien. Ce dimanche, c’est notamment en présence de Christine Defraigne, échevine du Bien-être animal, que le nouveau bâtiment fut inauguré.

Nouvel accueil

”Ce bâtiment se présente comme une annexe en façade qui sera notre nouveau bâtiment d’accueil”, explique Fabrice Renard, directeur de la SRPA de Liège. “Avant nous n’avions qu’un comptoir, désormais nous pourrons donc améliorer notre qualité d’accueil, pour discuter avec les visiteurs que ce soit pour une adoption ou un abandon et ce, en toute confidentialité”.

Du passage, il y en a assurément à la SRPA de Liège qui dispose de locaux capables d’accueillir 125 chiens et 125 chats simultanément. “Au niveau de nos activités, nous recueillons environ 4.500 animaux par an”, poursuit le directeur qui précise que la plupart sont rendus à leurs propriétaires. Mais pas tous…

La SPA de Liège fête ses 100 ans. ©D.R.

Les services de l’association sont évidemment plus vastes que le simple accueil. “Lors de cette journée anniversaire, nous faisons d’ailleurs visiter l’ensemble de nos locaux, avec les salles d’opération ou de quarantaine”. Des espaces fréquentés par des animaux venus de Liège et d’ailleurs. “Nous travaillons en effet essentiellement en région liégeoise mais notre zone d’intervention peut parfois aller jusqu’à Bastogne. En fait, nous travaillons avec 90 communes de la région qui ont signé la convention”.

Dans les locaux, occupés par la SRPA depuis l’après-guerre, les centaines de visiteurs ont pu apprécier l’espace réservé aux animaux, stars du jour… l’objectif étant aussi de rassurer sur les conditions d’accueil et de susciter, peut-être, une aide bienvenue.

Fabrice Renard rappelait en effet ce dimanche que “la SRPA fonctionne essentiellement sur base de dons et de legs”. Indispensables pour la survie de l’association.