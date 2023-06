Le hall a depuis été remis sous tension, ce qui signifie qu’aucun humain ne peut y pénétrer en toute sécurité. Le robot inspecte actuellement le hall 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’installation du robot dans le hall est le point d’orgue d’une collaboration de deux ans lancée par Elia Group avec Siemens Energy, Ross Robotics et Nemo Link. Elle a impliqué une longue phase de recherche et développement qui comprenait un nombre incalculable d’itérations et de tests dans des environnements exigeants.

Ce robot, déployé sur le site d’ALEGrO, est le premier à être utilisé en Europe pour effectuer des inspections automatisées dans un hall HVDC. Il peut se déplacer de manière indépendante mais aussi être contrôlé à distance, ce qui signifie que l’alimentation électrique du hall HVDC ne doit pas être interrompue. Le robot est équipé de capteurs intelligents, qui aident à détecter des problèmes potentiels dans le hall, ce qui réduit le risque de coupures inattendues et l’indisponibilité de ce dernier afin d’effectuer des réparations ad hoc. Cela maximise le temps de fonctionnement du hall des convertisseurs et contribue à la circulation continue d’électricité verte via le réseau d’Elia Group.

Les capteurs installés sur la base du robot comprennent une caméra, une caméra thermique de haute qualité, un support orientable de haute précision et de classe industrielle qui abrite les caméras, un capteur audio, un micro ainsi qu’une série de capteurs environnementaux pour surveiller les caractéristiques du hall telles que sa température, son humidité et sa luminosité.

”Le robot comporte plusieurs avantages. “Le premier est qu’il permet de surveiller continuellement les assets de sorte que leur état puisse être vérifié et que nous puissions évaluer si nous devons agir ou procéder à une maintenance préventive”, explique ark Vaes, Asset Manager – HVDC chez Elia. “Le deuxième est que si nous détectons une anomalie dans l’un de nos assets, nous pouvons contrôler le robot à distance afin qu’il examine de plus près ce qui se passe”.

Dans les prochains mois, un autre robot sera installé et déployé dans le hall des convertisseurs de Nemo Link (l’interconnexion électrique entre le Royaume-Uni et la Belgique). Un troisième le sera également en 2024 dans un bâtiment similaire en Allemagne.