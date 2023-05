Liège: le Shopping Belle-Île est bien ouvert malgré l'incendie criminel

Fort logiquement, le shopping étant fermé le dimanche, il n’a pas été nécessaire de procéder à l’évacuation des clients.

”Nous avons eu l’accord des autorités pour ouvrir le Shopping dès ce lundi matin. Une partie du parking sera cependant inaccessible ainsi que l’entrée 5 jusqu’à la fin des travaux. Aucun dégât n’est à déplorer à l’intérieur du centre commercial et les visiteurs peuvent s’y rendre en toute sécurité pour faire leurs courses auprès de nos commerçants. Nous mettons tout en œuvre pour rouvrir rapidement l’intégralité du parking et l’ensemble des entrées aux visiteurs. À ce jour, les causes de l’incendie sont inconnues. Une enquête est en cours et permettra de mettre en lumière ce qu’il s’est passé”, souligne Emilie Thomas directrice de Belle-Île.

Les heures d’ouverture du Shopping Belle-Île restent donc inchangées… du lundi au jeudi de 10 h à 19 h, le vendredi de 10 h à 20 h et le samedi de 10 h à 20 h.