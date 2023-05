Quel est leur crime ? Avoir fabriqué de faux billets de 20, 50 et 100 euros, entre 2014 et 2021, à partir de papeteries de Herstal et de Barchon. L’enquête a démontré qu’ils servaient des "clients" à travers toute la Belgique et notamment à Charleroi et à Namur, et même aux Pays-Bas. La méthode consistait simplement à photocopier des espèces authentiques et à truquer quelques éléments lors de l’impression, comme les numéros d’identification.

IIs sont plusieurs, hommes et femmes, à reconnaître l’authenticité des faits mais plusieurs affirment qu’ils n’étaient pas dans l’illégalité, puisque certains jurent que la mention "specimen" était imprimée sur les faux billets. Les enquêteurs ont cependant constaté que, dans l’immense majorité des cas, il n’y avait pas de mention "specimen".

Par ailleurs, l’instruction judiciaire a démontré que plusieurs inculpés de ce dossier avaient réussi, en quelques mois de nombreuses escroqueries du type "rip-deal", particulièrement à Charleroi et à Bruxelles. La méthode consistait à fréquenter tous les jours le bar d’un hôtel prestigieux et de faire des connaissances. Jusqu’à devenir amis et de proposer des taux de change exceptionnels sur des euros gagnés prétendument en noir contre des francs suisses ou des dollars. Les taux de change proposés étaient effarants par rapport aux marchés réguliers. Le jour venu, les escrocs réussissaient à échanger des millions de faux euros contre une monnaie authentique. De nombreuses plaintes ont été enregistrées à Bruxelles, Namur et Charleroi mais elles sont restées au point mort.

L’affaire des faux billets de Liège a permis d’identifier ces escrocs, champions de rip-deal.

L’instruction suit son cours et, en attendant, les principaux officiers de cette organisation criminelle restent détenus.

Ils se sont pourvus en cassation contre les mandats d’arrêt mais en vain.