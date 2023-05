S’ils ne sont pas champions, les supporters du RFC Liège ont fait honneur à leur réputation (vidéo)

Les Sang et Marine ont été champions pendant 45 minutes. Les hommes de Gaëtan Englebert n’ont laissé aucun suspense contre Knokke et ont offert un festival de buts à leur public. De son côté, le Patro Eisden a attendu la seconde mi-temps pour se montrer efficace et plier l’affaire. Les deux équipes terminent donc à égalité de points mais ce sont les Limbourgeois qui sont titrés avec une victoire de plus que leur concurrent. Mais le RFC Liège retrouvera malgré tout le monde professionnel la saison prochaine.