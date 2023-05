Gaëtan Englebert a ramené le RFC Liège dans le monde pro : “On ne peut être que satisfait” (vidéo)

guillement On finit encore par une très large et très belle victoire, donc on ne peut être que satisfait de ce que nous avons fait cette saison.

À la mi-temps, le Patro tenu en échec (0-0), le RFC Liège était virtuellement champion, mais les Limbourgeois ont fini par émerger après la pause. “On a entendu qu’ils menaient, raconte l’entraîneur. Mais ce n’était pas ce qui nous intéressait le plus ce samedi. On voulait d’abord montrer que tout ce que nous avons fait cette saison, surtout à domicile, n’était pas dû au hasard. Nous avons encore montré ce soir que nous sommes une équipe qui est capable de produire du jeu et de se créer pas mal d’occasions.”

Au vu de ses statistiques, le matricule 4 aurait sans doute mérité de décrocher les lauriers, mais les Liégeois sont tombés sur un sacré os avec le Patro Eisden. “Il y avait en effet deux équipes au-dessus du lot cette année, reprend Gaëtan Englebert. Elles ont été bonnes jusqu’au bout. On peut toujours avoir un peu de regret en se disant qu’à tel ou tel endroit, nous aurions dû gagner et mettre un but de plus. Mais cela fait partie du foot. Je veux surtout retenir que nous retrouvons un niveau qui correspond à ce que le club mérite d’avoir. Quand on voit nos supporters, le passé du club, etc. notre place est dans le monde pro.”

Reste désormais à savoir quelles seront les ambitions du club liégeois dans quelques semaines. “On monte avec l’ambition d’ennuyer tout le monde à chaque match, prévient déjà le cornac. Nous avons fait cette année la même chose. Nous avons essayé de prendre les trois points à chaque fois. On tentera de faire la même chose l’année prochaine, en sachant que les adversaires seront par moments d’un autre calibre. Mais nous montrons que nous avons le niveau pour être là et nous avons déjà hâte d’être la saison prochaine pour se confronter à des équipes d’un autre niveau.”

