Liège : trois fois plus de cyclistes en 10 ans !

Un mal pour un bien assure-t-on… On l’espère. Mais cette réalité n’a pas empêché les services de la Mobilité de travailler sur le Plan Communal de Mobilité. Ainsi, depuis plusieurs années déjà, des comptages sont réalisés sur toutes les formes de mobilité à Liège. Le tout vient d’être compulsé dans ce monitoring, annexe du PCM. On y apprend que la mobilité cyclable a explosé en une dizaine d’années.

Plus de 1.000 cyclistes par heure

Pour vérifier l’évolution du taux de cyclistes sur le territoire liégeois, ce sont 18 sites de comptage qui sont en effet installés à des endroits stratégiques de la ville ; les comptages sont réalisés à deux moments de l’année, en mai et en septembre. Et si l’on observe les premiers chiffres référencés (mai 2011) comparativement aux chiffres de mai 2022 soit 11 années plus tard, on constate que le nombre de cyclistes a presque triplé sur l’ensemble de ces 18 sites. En mai 2011 en effet, on observait 521 cyclistes sur une heure (à noter que le comptage est effectué entre 7 h et 9 h du matin) tandis qu’en mai 2022, ce chiffre est passé à 1395 cyclistes observés, sur une heure, aux mêmes endroits.

Précisément, c’est depuis 2017 que les chiffres explosent. “La courbe montre en effet une nette tendance à l’augmentation sur les 6 dernières années à l’exception des années covid”, se réjouit-on au cabinet de la Mobilité de Gilles Foret. En mai 2022, c’était donc la première fois que le nombre de 1.000 cyclistes par heure était dépassé…

Quai des Tanneurs et passerelle Saucy

Des comptages sont aussi réalisés en continu au moyen de dispositifs utilisant les images des caméras. Ainsi, de janvier à novembre 2022, on observe que le site du Ravel situé sous le pont des Arches, quai des Tanneurs, est le plus fréquenté avec presque autant de cyclistes que de piétons. Sur cette période, 212.401 cyclistes sont passés à cet endroit… La passerelle Saucy arrive en seconde position “et montre son rôle fort de connexion entre la rive gauche et Outremeuse”, précise-t-on à la Ville de Liège. Ici, de janvier à novembre 2022, 167.549 cyclistes ont été comptabilisés.

Grâce aux images des caméras, on observe aussi d’autres sites bien fréquentés par les deux-roues. En moyenne on observe 51 cyclistes par heure qui empruntent la rue Hors-Château ce qui la place aussi en haut du classement, tout comme la rue Fabry (46) ou encore la rue Maghin (41) et la rue Auguste Buisseret (38).

Autre point positif, celui de l’évolution du nombre d’accidents impliquant un vélo. Si le nombre de cyclistes augmente, on pourrait penser que le nombre d’accidents aussi… Ce n’est pas le cas puisque c’est en 2018 et en 2020 qu’on a observé, à Liège, le plus grand nombre d’accidents de ce type, avec 114 accidents en 2018 et 118 accidents en 2020. Nous étions à 92 en 2017, 97 en 2019 et seulement 68 en 2021.

Il n’en reste pas moins que le niveau de satisfaction quant à la mobilité cyclable évolue légèrement mais reste globalement défavorable. D’après une classification spécifique, on passe de 2,6 à 2,67 entre 2019 et 2021.

Il n’y a pas que le nombre de cyclistes qui augmente…

… Il y a aussi les infrastructures et les aménagements dédiés aux cyclistes. Dans le même document, on retrouve des chiffres relatifs à différents services mis en place à Liège pour les cyclistes. L’évolution est, ici aussi, positive. Au niveau des aménagements cyclables tout d’abord, on constate qu’en moyenne, sur les 4 dernières années, 5 nouveaux kilomètres sont réalisés chaque année. La longueur cumulée des aménagements cyclables en 2022 est, à Liège, de 199,68 kilomètres. Au niveau du stationnement, le nombre de d’arceaux était de 1.619 sur le territoire, ce qui revient à 3.417 places, en date du 31 octobre 2022… d’autres doivent encore voir le jour. Il a en effet été décidé l’an dernier d’implanter plus de 200 arceaux supplémentaires dans l’espace public soit plus de 400 places individuelles. Enfin, ces dernières années ont aussi permis à la Ville d’installer des abris couverts pour vélos ainsi que des box sécurisés. Il y avait fin 2022 80 places dans des abris couverts et 144 places dans des box. En outre, les autorités disent travailler à l’ajout de places de stationnement pour vélos dans les parkings...