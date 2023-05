L’un des suspects, après coup, s’est posté à la sortie des caisses pour repérer de potentielles victimes et voler leurs effets personnels. Il a d’ailleurs tendu la main vers le sac d’une dame mais sans succès.

Un vigile, témoin des différentes tentatives de vol, a appréhendé les suspects, qui ont pris la fuite. Les policiers ont été appelés sur les lieux et ils ont pu interpeller les deux hommes quelques instants plus tard.

Les images de caméra surveillance ont pu prouver les faits et les deux individus ont été privés de liberté. Ces derniers sont d’origine algérienne et sont en situation irrégulière. Ils ont été déférés au parquet de Liège jeudi matin et leur dossier a été placé à l’instruction avec demandes de mandat d’arrêt.