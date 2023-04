Christophe Kinot, délégué CSC et assistant social au CPAS de Liège partage ses inquiétudes : “Nous sommes ici en soutien aux travailleurs de Bruxelles, qui ont déjà fait part de leur mécontentement, mais aussi pour nous”, avoue-t-il. “Depuis plusieurs années, il y a une augmentation drastique de la charge de travail, les dossiers s’entassent et le personnel est débordé”, alerte le délégué.

À qui la faute ? Aux différentes crises, notamment. "La crise covid, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, tout ça a amené pas mal de gens à pousser les portes du CPAS pour pouvoir tenir le coup et nouer les deux bouts”, indique Christophe Kinot. "Et plus de personnes ça veut dire plus de dossiers à gérer”, conclut-il.

Des dossiers qui s’entassent sur les bureaux des travailleurs surmenés qui, "pour beaucoup, tombent en maladie de longue durée et ne sont pas remplacés avant au moins un mois”, déplore Simon, employé dont le contrat d’un an vient de se terminer et qui, faute de subside, n’est pas reconduit.

Des demandes claires

Pour les syndicats, "cette façon de fonctionner n’est pas pérenne”. Proposer des contrats annuels ne permet pas, selon eux, de "créer une réelle cohésion d’équipe et de constituer un vrai service public fort”. En effet, les bénéficiaires affluent, les travailleurs s’essoufflent et les dossiers non-traités sont redistribués aux survivants. "En moyenne, les assistants sociaux gèrent 100 dossiers, le rythme est insoutenable”, regrette Christophe Kinot, “tout est devenu une question de rentabilité”.

Christophe Kinot, délégué CSC et assistant social au CPAS de Liège. ©MICHEL TONNEAU

Pour revenir à une "situation humainement correcte”, les syndicats et les travailleurs demandent aux autorités subsidiantes de "donner des moyens supplémentaires pour accueillir les bénéficiaires dans de bonnes conditions, d’engager plus de personnel et, surtout, d’offrir des conditions de travail dignes aux employés qui fuient les lieux pour aller dans des CPAS plus humains”.

Un besoin d’écoute de la part des autorités se fait sentir dans les rangs des travailleurs démoralisés. Christophe Kinot déclarera même : "Le CPAS est le dernier filet avant que les gens ne tombent dans l’extrême pauvreté mais, si les travailleurs plongent, c’est tout le monde qui plonge avec”.