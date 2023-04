Population : Liège regagne (enfin) des habitants

Selon les derniers chiffres fournis par le Service public fédéral intérieur en effet, la population liégeoise a bien augmenté en 2022. D’un peu plus de 200 âmes. Ce n’est pas énorme certes, mais c’est néanmoins la première fois depuis 2018 que les chiffres repartent à la hausse. Au 1er janvier 2023, le nombre d’habitants à Liège était de 194.877 or il était de 194.638 au 1er janvier 2022. Ce qui fait donc 239 Liégeois de plus… On peut raisonnablement espérer repasser au-dessus de la barre des 195.000 habitants d’ici quelques mois… voir plus. L’échevine de la Population Élisabeth Fraipont y croit, et se projette dans un Liège qui dispose du tram.

”La hausse par rapport à 2022 est en effet légère mais cela peut-être un signal positif sachant qu’en 2020, année Covid, il y a eu 864 habitants en moins et qu’en 2021, année des inondations, il y a eu 1.121 habitants de moins”, observe-t-elle. “Le chiffre doit aussi être lu au regard de la population étudiante, estimée entre 15.000 et 20.000 habitants, vivant en Cité ardente mais n’y étant pas domiciliée”.

”Outre cet indice encourageant, il convient de croire au Liège prochain, quand il sera doté d’un tram au regard des villes françaises passées par cette réalisation”… et où l’on y a donc constaté une augmentation de la population.

À noter que Liège reste néanmoins dans dans le “creux de la vague” de ces dix dernières années ; la population n’était en effet jamais “descendue” sous les 195.000 âmes, à l’exception de 2022 et 2023.

Herstal et Huy augmentent

Outre Liège, la province compte trois autres grandes villes, de plus de 40.000 habitants : Seraing, Verviers et Herstal. Pour les deux premières, les statistiques démontrent une certaine stabilité (lire ci-après)… À Herstal néanmoins, l’augmentation de la population y est constante depuis plusieurs années déjà. Certains observateurs diront qu’il s’agit d’une conséquence positive du réaménagement du centre-ville (à venir à Seraing et Verviers), pacifié.

Si en 2019 (1er janvier), la population de Herstal était de 39.939 habitants, elle est passée à 40.162 en 2020 puis à 40.466 en 2022 (après un léger recul en 2021, 40.124) et enfin à 40.551 en 2023.

La croissance est plus grande encore (proportionnellement) à Huy, que nous épinglons en tant que chef-lieu d’arrondissement. Ici, le nombre d’habitants ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années : on comptait 21.209 Hutois en 2019, 21.255 en 2020, 21.368 en 2021, 21.416 en 2022 et enfin 21.686 au 1er janvier 2023.

Quant à Seraing et Verviers…

Les chiffres ne sont pas catastrophiques du côté de Seraing et Verviers mais force et de constater que la population y a diminué ces dernières années… sauf entre 2022 et 2023. Entre 2019 et 2022, la population sérésienne était passée de 64.129 à 63.798 habitants, avant de remonter cette année à 63.887. À Verviers, la population avait baissé d’une centaine d’âmes entre 2019 et 2022, passant de 55.083 à 54.986 habitants. Mais de remonter au-dessus du seuil des 55.000 avec, au 1er janvier 2023, le nombre de 55.001 habitants.

Juprelle, Dalhem, Sprimont, Aywaille

Ces autres communes de l’arrondissement qui ont le vent en poupe.

Depuis 2019, au sein des communes de l’arrondissement de Liège, seules 8 perdent des habitants sur les 24 de l’arrondissement liégeois… Si Liège repart à la hausse cette année, elle a néanmoins perdu 1808 habitants depuis 2019. C’est également le cas de Trooz qui a perdu plus de 4 % de sa population en 4 ans (- 343 habitants), mais aussi de Chaudfontaine (-281), de Fléron (-231), de Seraing (-242), d'Esneux (-99), d'Awans (-78) et de Comblain-au-Pont (-68).

Près de 5 % en plus pour Juprelle

Contrairement à ces communes, d’autres ont donc le vent en poupe et ce, depuis plusieurs années déjà. Si l’on observe en effet les chiffres de la population depuis 2019, on constate que la grande gagnante n’est autre que Juprelle qui est passée de 9.299 habitants en 2019 à 9.745 en 2023, soit + 446 habitants (+4,7 %). C’est la plus importante progression dans les communes de l’arrondissement.

Autre commune “fertile”, celle de Dalhem qui est passée de 7.405 habitants en 2019 à 7.667 en 2023, soit 262 nouveaux habitants et une augmentation de 3,5 %. Suivent ensuite Sprimont et Aywaille qui augmentent respectivement de 3 % et de 2,7 %. Sprimont compte aujourd’hui 15.170 habitants contre 14.716 en 2019 (+454) ; Aywaille compte aujourd’hui 12.770 habitants et n’en comptait "que" 12.430 en 2019 (+340).

Pour compléter ce top 5 liégeois, la population de Soumagne augmente également de 400 âmes en passant de 16.925 habitants en 2019 à 17.325 habitants en 2023 ; c’est une augmentation de 2,3 %.

10.000 habitants à Neupré

Enfin, citons la commune de Neupré qui, si elle n’augmente en 4 ans “que” de 83 habitants, a franchi le symbolique cap des 10.000 habitants. On comptait au 1er janvier 2023 10.004 habitants sur l’entité de Neupré.