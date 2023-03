Pour un nouvel orgue à la grandeur de la Cathédrale de Liège

Une situation qui préoccupe les organistes liégeois qui réfléchissent depuis 2019 à redonner à la cathédrale de Liège un orgue à sa grandeur. “L’idée est née de construire un grand orgue unique en son genre, qui apporte une contribution patrimoniale de premier plan à la dynamique culturelle liégeoise actuelle, explique l’organiste Bernard Foccroulle, à la manœuvre du projet. Il devrait à la fois répondre aux besoins liturgiques et devenir un acteur de la vie culturelle large. Ce grand instrument pourrait servir tous les répertoires, depuis la musique ancienne jusqu’aux compositeurs contemporains”. Outre les concerts d’orgue qui pourraient attirer à Liège les plus grands noms internationaux, le grand orgue servirait d’axe à une diversité d’activités : festivals, concerts de musique vocale et instrumentale, conférences, événements exceptionnels, etc. “Cet instrument pourrait s’inscrire dans un réseau international d’orgues similaires, notamment à New York et Paris… Aux côtés des deux grandes institutions musicales liégeoises, l’OPRL et l’ORW, “la cathédrale pourrait ainsi offrir à la Ville un troisième pôle culturel de dimension régionale, nationale et européenne.”

Sur le plan visuel, “cet instrument devrait se situer dans la ligne des vitraux contemporains qui ont récemment embelli la cathédrale”.

Une association “Les Amis de la cathédrale de Liège”, créée pour l’occasion, se donne pour mission d’accompagner la construction et le financement de cet orgue d’envergure estimé à 2 millions d’euros. “Nous tablons sur un financement privé ; des mécènes, sponsors comme la Loterie Nationale…”. L’appel est lancé. “Nous avons déjà un soutien relativement important de donateurs privés”. Une fois les trois-quart de promesses de dons réunies, “nous lancerons le concours qui invitera les facteurs d’orgue européens à présenter un projet”, et ce vers l’été.

Contre un nouvel orgue

Ce projet de nouvel orgue arrive alors que les travaux de restauration extérieure de la cathédrale touchent à leur fin (gros œuvre, maçonnerie, et toit) et qu’une nouvelle dynamique culturelle est mise en place, avec notamment la création récente d’une maîtrise. “Après la restauration de l’enveloppe extérieure, il est venu le temps de s’attaquer aux pièces intérieures, commente l’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville. Le précédent orgue n’a plus de valeur et n’est plus jouable”.

Mais pour les organistes Serge Schoonbroodt et Pascal Englebert, et autres défenseurs du patrimoine, il vaudrait mieux recycler que de construire un nouvel instrument. “Liège possède un nombre important d’orgues historiques qui sont actuellement muets ou entreposés çà et là attendant d’être sauvés et valorisés”, estiment-ils. Et de demander à l’évêque qu’il reconsidère son projet de nouvel orgue.

Mais voilà, le nouvel orgue devra avoir cette particularité ”de ne pas boucher le vitrail classé datant de la fin du XIXe siècle implanté au fond de la cathédrale. Ce qui nécessite une création par la construction d’un orgue en deux buffets. Par cette contrainte, on ne peut pas récupérer d’orgue existant”, justifie Mgr Jean-Pierre Delville. Par ailleurs, “les orgues existants sont trop petits et ne correspondent pas à la structure du lieu”.